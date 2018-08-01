〈蘋果財報超預期〉蘋果庫克：關稅可能帶來「意想不到的後果」 衝擊經濟成長

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 週二公布第 3 季財報，其中大中華地區營收達 95.5 億美元，年增 19% 。不過投資人擔憂，美中貿易若再升級，新一輪關稅可能影響蘋果未來在中國的售價及市占。對此，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 坦承，關稅可能會對消費者及經濟帶來「意想不到的後果」。

庫克不願直接批評美國總統川普，並表示他對局勢仍然樂觀，相信紛爭很快能解決。但他也警告，徵收關稅有時候會失控。

庫克在財報電話會議上說：「我們對關稅的看法是，它們表面是對消費者徵稅，最終會導致經濟增長放緩。有時還會帶來意想不到的後果。」

庫克表示，美國和其他國家之間的貿易協定非常複雜，有些需要配合時代修正，但他不認為關稅是解決這些問題的正確途徑。

雖然美國在這次貿易戰中，似乎刻意避開了智慧手機及筆記型電腦，但最近一輪美國對中國 2000 億商品祭出的關稅中，卻將打擊到健康追蹤類產品，包括 Apple Watch。如果它在今年秋天生效，蘋果可能會在某些設備上面臨 10％的關稅。

庫克指出，美國與各國鋼鋁關稅問題，並未直接影響蘋果，但公司仍在評估後續新一波關稅可能的影響。

庫克說：「美國和中國之間存在著不可避免的相互關係，需要另一個國家能夠繁榮的情況下，自身才能繁榮。當然，世界需要美國和中國做好事，讓世界更好。就像我說的，我不能預測未來，但我樂觀地認為各國都能度過此事，我們希望平靜的頭腦能夠佔上風。」