綠光資本股價近一年下跌36%  Einhorn逆市操作遭遇強軋空

億萬富翁、Greenlight Capital (GLRE-US) 基金經理投資人 David Einhorn 週二 (31 日) 表示，他正在試圖修復因放空特斯拉和 Netflix 所造成的損失。

Greenlight 週二股價上漲 3.55% 來到 14.60 美元，但一年來已從每股 22 美元的高位下跌約 36%。

綠光股價日線趨勢圖

Greenlight 在 2018 年的前 6 個月就下跌了 18.3%，Einhorn 在信中告訴客戶，該基金在過去 3 年的回報「遠比我們想像的要糟糕得多」。

Einhorn 承認犯了一些錯誤，但也表示近年來他的投資方式，也就是購買被低估公司的股價，一直很難突破重圍。他寫道，現在市場給予的訊息與實際數據似乎出現脫鉤，但他也補充認為，對目前的持股及投資部位感到滿意。

投資者們對於 Einhorn 不斷增加的虧損已感到厭煩，也已從中撤資了數億美元之多。在週二 (31 日) 的致投資人信裡，Einhorn 也試圖安撫投資人，並敘述他對未來的想法，及遏制虧損準備採取的措施。

針對投資人關心的軋空問題，Einhorn 表示，此前放空 Netflix (NFLX-US) 的持倉部位，他已在 1 月份至 4 月份期間以 281.46 美元的均價進行回補。

今年以來 Netflix 股價強漲，甚至還在 6 月中旬刷下歷史新高，7 月股價才出現回檔，Netflix 週二股價落在 337 美元水位，一年來上漲了約 85%。

Netflix 股價日線趨勢圖

他說，他退出了對日本銀行 Resona Holdings (8308-JP) 的賭注、虧本賣掉了零售商 Dillard's (DDS-US)、並以小幅收益對 Elekta AB 進行了為期 5 年的下注。

該基金還對歐洲 Altice (ATS-AM) 進行了新一輪的投資。

論到該基金本季度的第 2 大虧損產品，Einhorn 花了很多時間來捍衛他對特斯拉的賣空看法。他說特斯拉 Model S 的剩餘價值正在下降，而他認為 Model 3 的初步評價隨著不良的公司宣傳，「可能對品牌產生負面影響」。

Einhorn 稱特斯拉的首席執行長 Elon Musk 「情緒不穩定」和對目前的情況感到「絕望」，並表示自己也近期將御用的 Model S 換成其他款式的新車。

特斯拉股價起起伏伏，一年來小跌 3% 左右，週二股價上漲 2.75% 以 298.14 美元作收。