【華冠投顧】大盤量能轉強 軟板轉強哪些值得看?

華冠投顧 范振鴻 分析師

#族群追蹤

今天強勢族群落在軟板，其中漲停的 3645 達邁、3321 同泰 強歸強，但整體偏低檔強彈，追高請留意風險，那同族群中有哪些可以注意呢? 在全均線之上的有 3144 新揚科與 4958 臻鼎 - KY 兩檔，本著【順勢而為】的基本心法，這兩檔反而值得追蹤留意。

最近提到到的蘋概股，其中較受關注的 6153 嘉聯益與 6269 台郡也同屬軟板族群，台郡籌碼持續好轉，但目前仍處在反壓狀態，且風險區間較大，建議走出適合交易的型態再介入，嘉聯益則是處在中期修正後的打底狀態，籌碼近兩週也有利打底，可以持續留意追蹤。

#盤勢分析

大盤今日開低走高量增收紅，量能來到 1568 億，打破近期量縮整理的慣性，且在昨天下跌後，小時線 KD 也是持續守穩 50 後再度黃金交叉，短線回到多方攻擊機會大增，而今天比較重要的狀況是被動續弱，資金有效轉出到其他類股，這對大盤也是正向的，若今晚信用交易狀況能夠出現資減券增的話將會更有利多方發展。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估