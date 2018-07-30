〈美律法說〉Q2娛樂產品出貨帶動轉盈 估全年出貨成長逾1成

美律 (2439-TW) 今 (30) 日召開法說會，總裁黃朝豐指出，第 2 季蘇州美特虧損較首季增加，單季轉盈主要受惠娛樂產品出貨優於預期，頭戴式消噪耳機出貨動能強，推升營運表現，預估娛樂產品今年出貨成長超過 10%，另外，被動元件 MLCC(積層陶瓷電容器) 缺貨問題，將持續透過管道尋求解決，預估第 3 季對營運的影響有限。

美律上周已先公告第 2 季財報，單季營收 67.08 億元，季增 53.88%，毛利率僅 9.67%，季增約 0.38 個百分點，年減超過 9 個百分點，營業利益 1.79 億元，營益率 2.67%，稅後純益 7391 萬元，每股純益 0.38 元，轉虧為盈。

美律上半年營收 110.67 億元，年增 11.98%，營業毛利 10.54 億元，年減 44.75%，毛利率 9.52%，年減 9.79 個百分點，營業利益 1.32 億元，年減 87.86%，營益率 1.19%，年減 9.82%，稅後純益 278.8 萬元，年減 99.67%，EPS0.01 元，僅在損益兩平邊緣。

黃朝豐表示，第 2 季轉盈關鍵主要是娛樂產品及揚聲器出貨成長，其中娛樂產品出貨優預期，頭戴式消噪耳機出貨則倍增，另外，TWS 無線藍芽耳機季增 2 位數，電競耳機出貨動能最強。

黃朝豐說，第 2 季娛樂及揚聲器產品營收占比達 74%，較第 1 季與去年同期都大幅增加，累計上半年電競耳機已占娛樂事業營收比重 30%、TWS 則占 27%、消噪式耳機約 20%，今年電競 3 大耳機客戶貢獻超出原先預期，預估今年娛樂產品出貨年增將超過 10%。

黃朝豐坦言，揚聲器第 2 季營收占比 23%，由於產品毛利率不佳，因此影響第 2 季整體毛利率表現，另外，被動元件 MLCC 缺貨也對毛利率造成影響；他表示，第 2 季 MLCC 合約價格上漲，且公司下單量無法 100% 被滿足，因此缺口只能從現貨市場上購買，平均價格是合約價的 5 倍，因此對毛利率造成影響。

黃朝豐說，今年上半年量的控管還不錯，不會出現沒貨可出的情況，至於揚聲器則不使用 MLCC，因此 MLCC 缺貨並不造成影響；他強調，針對 MLCC 缺貨問題，將持續透過多方管道尋求解決辦法，預計第 3 季 MLCC 缺貨，對營運影響有限。