〈美律法說〉Q3各產品出貨加溫 營收將顯著成長 毛利率同步回溫

美律 (2439-TW) 今 (30) 日召開法說會，總裁黃朝豐指出，展望第 3 季，各產品線出貨動能加溫，可望推升營收出現爆發性成長，重回營運巔峰時期水準，其中，娛樂產品年底耶誕節旺季鋪貨提前，出貨季增上看 50%，而揚聲器負毛利率問題趨緩，也將有助毛利率回溫。

黃朝豐表示，第 3 季 TWS、無線降噪耳機、電競耳機出貨呈現上揚，無線降噪耳機營收占比將提高；揚聲器部分，預估第 3 季出貨將季增 50%，其中手機用揚聲器預計出貨 1000 顆，較第 2 季 1200 萬顆減少，出貨旺季將落在第 4 季；不過，揚聲器第 3 季毛利率衝擊可望趨緩，加上產品組合改善，預估第 3 季整體單季毛利率將較第 2 季拉升。

黃朝豐表示，第 2 季認列蘇州美特投資損失 9000 多萬元，虧損較首季增加，但因上一代手機出貨趨緩，第 3 季負毛利影響縮小，不過蘇州美特第 3 季仍無法轉盈。

他指出，深圳廠目前產能稼動率超過 100%，7 月東莞廠開始試產，將生產部分電競耳機客戶訂單，可望解決深圳廠產能不足的問題；而美律日前分別入主中國大陸助聽器品牌商歐仕達聽力科技，及音響代工廠 Sonavox 集團旗下 3 家公司，預計自今年 8 月起，新投資公司將可列入合併報表，但因規模還小，財報貢獻還不明顯。