【蔡志雄專欄】避免裝潢糾紛的五大方法

買房是人生大事，通常入住之前還要裝潢，才會變成自己想要那個家的樣子。的確有人買房子以後才開始構思，但其實有更多的人，對於自己想要居住的家，在房子還沒買之前老早就想像好了，「我要一個中島」、「我要開放式廚房」、「我要衣帽間」、「我要漂亮的書房」等等。

如果，這樣一個美好的夢想，不幸發生了裝潢糾紛導致無法順利入住，甚至還要對簿公堂，曠日廢時不說，高額的鑑定及律師費用，恐怕就變成一場惡夢了！因此，一定要知道如何預防裝潢糾紛的方法：

一、事先徵信：

裝潢費用動輒數十萬甚至上百萬，尚未施工前必須支付一筆簽約金，金額通常不低，於是給了有心人士可趁之機，裝潢詐騙事件時有所聞。曾經發生過最誇張的案例，屋主付了幾十萬簽約金之後，遲遲不見設計公司進場施工，之後看見媒體報導裝潢詐騙才發現是同一家公司，而且，營業登記的地址居然是一家機車行，這下才知道被設計公司給「設計」了！選擇裝潢設計公司，應該先到內政部營建署網站查詢是否為合法登記之建築物室內裝修業，還可以透過網路搜尋是否有不良風評，避免裝潢詐騙。



二、合約清楚：

通常發生裝潢糾紛，就是因為合約太過籠統，尤其出現像是「一式」這樣的文字，例如寫木工一式，如何知道詳細的施工項目？或者寫衣櫥一式，如何知道衣櫥的規格、材料？裝潢合約，除了應該要有圖面之外，針對品項、型號、價格、施工日期、付款進度，都要約定清楚。另外，合約中可載明實際工程費用不得超過初估工程費用一定的比例，且變更部分需以書面約定才能生效，避免裝潢設計公司任意加價。

三、經常監工：

裝潢設計是否美觀，往往牽涉個人美感，沒有一定的標準，而且，現場施工後的實際狀況跟設計圖面也會有些許落差，一旦裝潢設計公司已經完成工程進度，可能會衍生調整或修改之費用，所以屋主應該經常到現場觀看施工狀況，有意見可以提出即刻調整。同時，許多工程在完工之後因為遮蔽已無法檢視，利用監工機會才能確認裝潢設計公司有無按照合約所載之材料及工法施工。

四、載明罰則：

合約當中針對裝潢設計公司逾期要明定罰則，除了讓逾期有明確計算依據外，更重要是可以藉此發揮嚇阻作用，避免裝潢設計公司延遲。逾期罰則通常按日以工程費用千分之一計算，屋主可以從應付給裝潢設計公司之款項中扣除。

五、要求保固：

屋主可以要求裝潢設計公司完工後，應履行保固責任，通常自驗收完成之日起負保固一年，只要不是屋主造成之損壞，裝潢設計公司應無條件負責修復。為確保裝潢設計公司履行保固，可以要求其提供保固保證金，待保固責任解除且無應解決事項後再無息退還。

裝潢本來就是一件需要費心的事，但究竟會變成美夢或惡夢，就看你有沒有用對正確的方法了！

