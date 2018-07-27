〈財報〉顧客忠誠計劃奏效 星巴克Q3營收及獲利創新高

星巴克 (SBUX-US) 於週四 (26 日) 盤後發布 2018 會計年度第三季財報，優於華爾街預期，該季營收 62.3 億美元，年增 11.5%，但受到下修全年同店銷售額等影響，盤後股價震盪。

週四 (26 日) 星巴克股價下跌 0.17，每股 51.45 美元，盤後發布消息後，股價震盪，一度跌至 5.15 美元，最終反彈至 51.70 美元。

週四 (26 日) 星巴克盤後股價震盪。

儘管面臨 Dunkin Donuts、McDonald's 等多家連鎖店夾殺，星巴克第三季財報意外優於華爾街預期。

星巴克第三季財報優於華爾街預期：

調整後每股純益：0.62 美元 VS. 0.61 美元

營收：62.3 億美元 VS. 62.5 億美元

同店銷售：全球增長 1% VS. 預估 0.9%

星巴克 Q3 飲用咖啡與茶的客戶單次消費增加。(圖：AFP)

星巴克表示，顧客忠誠計畫奏效，引進了許多新客源，因而帶動同店銷售成長。星巴克一直致力於加強忠誠計畫，近期已增加了 190 萬活躍會員，年增 14%，總會員人數達 1510 萬。此外，客單價 (每位顧客平均消費額) 也提高；飲用咖啡與茶的客戶單次消費增加約 3%。

值得一提的是，星巴克把中國視為成長關鍵，但第三季中國同店銷售額卻下降了 2%，而前兩季平均增漲了 5%，下降幅度明顯。

星巴克預計調整後全年每股純益介於 2.40-2.42 美元。該公司表示，未來全球同店銷售成長率將越低於先前預估的 3%-5%。

目前，星巴克力求轉向外送服務來改善中國業務，該公司週四 (26 日) 宣布在中國、北京上海將測試新的外送服務，期望提高同店銷售額。

星巴克中國區總裁王靜瑛提到，「我們向您保證，新推出的外送服務將符合中國客戶期望的高標準，並能拓展我們的業務。」

由於美國經濟增長放緩，星巴克正致力於拓展海外市場，目標客群瞄準中國的 14 億中產階級，中國本土咖啡品牌崛起，導致銷售不如預期，故星巴克下修了全年同店銷售成長的預估。

星巴克執行長 Kevin Johnson 表示，將提高股利並擴大庫藏股回購計畫，到 2020 年前會向股東分紅約 250 億美元，比之前增加 100 億美元。

星巴克在第三季獲利 8.525 億美元，較去年同期為 6.91 億美元還高出許多，年增長率逾 23% 創下新高。