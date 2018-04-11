大空頭Hussman：估值仍高得離譜 美股還要再跌60%

今年美股波動性重回市場，周二隨著貿易戰氣氛和緩而勁揚，但這種高波動讓 John Hussman 更加悲觀。這位華爾街大空頭警告，股市估值過高，恐將見到至少 60% 的痛苦下殺，未來恐有 10 年以上處於零或負回報的困境。

據《Market Watch》報導，Hussman 在最新給投資人的信中指出，目前人們所看到的，是風險厭惡在超高估值市場的早期影響，在某種程度上，實際的新聞事件無關緊要，關鍵仍在估值過高。

Hussman 經常提到的驅動因素是，聯準會多年來的量化寬鬆政策，把估值誇大到不可持續的水準，當這些免費印出的錢消失了，市場自然往底部下墜，投資人因此承受痛苦。

Hussman 表示，目前是重新平衡個人投資組合的時刻，應該做一些避險，或至少增持現金。

Hussman 說：「投資要看估值，投機要看心理學，這兩個因素現在都是不利的。」

標普 500 股價營收比變化 (圖表取自 Market Watch)

他表示，由標準普爾成份股股價營收比 (price/revenue ratio) 的中值來看，即使近期大跌，股價估值仍然過高。

Hussman 在 1990 年代看多股市，不過在 2000 年及 2007 年，都認為市場將出現大幅下挫。過去幾年他又一直看空美股，多次發表崩盤評論，但是市場未如他所預期轉跌，也使他遭受不少批評。