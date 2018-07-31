彭博：併購效應提供了中型股成長空間

據《彭博》報導，自 2009 年牛市啟動以來，中型股有著最佳績效表現，其中關鍵因素就是併購效應，中型股比大型股企業完成的併購案多了 10%。

中型股近年表現優於 S&P 500 與 Russell 2000。(圖：彭博)

過去幾年 S&P400 中型股指數優於 S&P 500 指數 (INX-US) 和 Russell 2000(RUT-US)，其中關鍵因素是在於「併購效應」。

SPY 交易量比 MDY 還低。(圖：彭博)

就併購差距角度來觀察，儘管 210 億美元的 SPDR 標普中型 400ETF(MDY) 比 SPDR 標普 500 指數 ETF(SPY) 還要少了 100 檔個股，但自 2009 年以來，規模較小的 MDY 完成的併購交易量較 SPY 還多了 10%。

近年中型股盈利表現優於大型股。(圖：彭博)

彭博分析師 Gina Martin Adams 表示，中型股企業往往比較大公司更快看到盈利成長。長期來看，在一個成熟市場下中型股盈利速度比大型股還快，因為中型股在資本成長方面，仍有發展空間，不似大型股有發展侷限。

許多投資人認為中型股的魅力在於這些中型企業已經過了初創階段，展現了一定的實力，而且價格比大型股還要親民。

研究機構 CFRA 的 ETF 及共同基金研究主管 Todd Rosenbluth 指出，具體了解哪一家公司將被併購並不容易，中型股投資可以提供了多元化的方式，網羅這些併購公司並從中獲取利益。

IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) 追蹤過去 12 個月內整併或收購的公司，其 IndexIQ 數據顯示，自 2015 年 1 月以來，該基金持有了 38% 中型股和 40% 小型股。

Gina Martin Adams 分析，川普稅改的減稅效果，將能對中型企業成長帶來相當的貢獻，因為這些公司能有額外的資本運用空間。

E-Valuator Fund 經理 Kevin Miller 表示，過去半年，中型企業比其他企業的表現還可圈可點，因為它們能最快地因應稅改變化。

儘管中型股前景看好，但目前一些投資者們卻不買單，持續重押在大型股上。Miller 警示，S&P 500 指數排名前 50 檔股票基金超過剩餘的 450 檔股票，這意味著 S&P 500 指數基金的買家主要是持有大型公司的股票，對其報酬率可能帶來危機。