羅技宣布以1.17億美元現金收購Blue Microphones

隨著直播的風潮正盛，直播相關設備的需求提升，為確保高階錄音的市場，羅技 (LOGI-US) 宣布以 1.17 億美元收購麥克風品牌 Blue Microphones。

此收購為全現金交易，Blue Microphones 現有的著名的 USB 電容式麥克風，包括 Snowball 和 Yeti 將會加入羅技現有的產品組合。

「對於羅技來說，這是一個新的發展空間，也將加速我們進入這個不斷成長的市場。」該公司在宣布交易的部落格文章中寫道。「不過，與此同時，遊戲玩家早就已經在使用我們 Logitech G 的網絡攝影鏡頭進行直播。每天也有許多民眾使用我們的的產品來與親朋好友連視訊聊天。商業用途上，我們在辦公室的音訊和視訊都有很明顯的優勢。加入 Blue Microphones 將與我們現有的遊戲、PC 網絡攝影鏡頭和音訊類別產品帶來更大的協同效應。」

Blue Microphones 成立於 1995 年，銷售的麥克風售價從 60 美元到 4,000 美元不等，消費族群來自部落客、音樂家.. 等需要高保真音質麥克風的消費者。近年來，Blue Microphones 已經開始涉足遊戲領域，提供麥克風和遊戲套裝產品。

在一封電子郵件聲明中，Blue Microphones 已經向內部員工表示，Blue Microphones 將會實現該筆交易，並且，該公司的團隊預計將會與羅技合作。「羅技很高興得歡迎所有 Blue Microphones 員工和承包商加入羅技。Blue Microphones 的品牌也將作為羅技更廣泛產品組合而受到歡迎。」