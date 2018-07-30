〈分析〉S&P 500半數財報已公布 Q2是否為今年最美的一季？

除了臉書這些少數令人失望的財報，第二季財報大致上對美股來說還算正面，但投資者仍渴望看到更多證據，以利確認今年上半年不是循環的頂峰、第二季不是今年最美好的一季。

根據 FactSet，S&P 500 第三季 EPS 可望成長 21.2%，儘管第二季財報大多優於預期，但過去幾週來，前景卻是越走越低，在第二季財報還沒正式開始時，6 月 1 日當時估計的第三季 EPS 成長率還有 22.2%。

FTSE Russell 全球市場研究總監 Alec Young 表示，以歷史角度來說，通常過這一季，獲利預期都會提高 300 個基點 (3 個百分點)。

雖然 Young 稱第二季的財報季還沒結束，也就是這些預期還有機會上修，而且目前對第三季獲利共識也相當高，但這樂觀程度卻越來越下降，成為了潛在警告跡象。

DataTrek Research 的聯合創始人 Nicholas Colas 認為，有鑑於第二季迄今狀況，「這不是我們預期之後會看到的事，我們現在認為，隨著更多公司公布財報，分析師有更多數據可以納入未來獲利預測的評估時，這個數據還會被修正。」他補充，目前此觀點已包含截至 7 月 27 日所有財報。

本週將有超過 140 家 S&P 500 企業預計公布財報，其中包括蘋果 (APPL-US)、P&G (PG-US) 和其他 3 家道瓊成分股，以及電動車廠特斯拉 (TSLA-US) 等。

在摩根大通 7 月 12 日盤後公布財報後，第二季財報可說非正式地在 7 月 13 日揭開序幕，而迄今道指漲幅 2%、S&P 500 漲幅 0.9%。Nasdaq 則因臉書拖累，今年迄今跌幅 1.3%。

截至上週五，S&P 500 中僅約 52% 企業公布財報，目前 EPS 成長率在 21.35%，營收則預計成長 9.1%。

由於還有近半數 S&P 500 企業尚未公布財報，所以分析師認為第三季的預期還沒因第二季財報最新結果有太大變化。

Federated Investors 投資組合經理 Martin Jarzebowski 表示，目前這走勢還不必擔心，未來幾週還會有更多定價情形出現，雖然投資者似乎不太因為財報強勁而歸功巨額市值的企業。「今年前兩季設下了很高的標準，第三季和第四季恐怕很難跟上，這會是市場焦點，貿易和美元力道也是兩大國際逆風，可能是之後決定獲利多寡的關鍵。」

CFRA Research 投資策略師 Lindsey Bell 表示，貿易爭議將決定第二季是否是企業成長頂峰，「投資者對川普的談判過程仍抱持希望，但我們要提醒投資者，關稅明顯增加的話，只會對經濟造成嚴重衝擊。」