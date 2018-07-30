滴滴收購ofo談判近尾聲 小米穩定價格期28日結束

· 搜狐將於周一盤前發布二季報

熱點新聞

· 小米集團 - W 穩定價格期於 7 月 28 日結束

小米集團 - W 公告稱，與全球發售有關的穩定價格期已於 2018 年 7 月 28 日結束。

· 股東集體起訴扎克伯格，稱 Facebook 誤導股東

證券時報消息稱，Facebook CEO 扎克伯格在曼哈頓聯邦法院被股東起訴。集體訴訟指出，Facebook 和一些其他的被告發布了一系列虛假和誤導性的陳述，並未向投資者披露關於公司業務、營運和前景的重大不利事實，當真相大白時，Facebook 股價下跌。

· 小紅書指責大眾點評內容抄襲

7 月 28 日下午，小紅書官微發布聲明，指責大眾點評大量抄襲小紅書用戶的內容。7 月 29 日下午，大眾點評對第一財經記者表示，接到投訴後採取相關技術措施，在 7 月 27 日，完成所有內容排查與全部清理下線，並通過技術手段確保該類問題不再出現。

· B 站被罰後宣布將擴編一倍以上審核人力

B 站公告稱，近日，國家多部門對嗶哩嗶哩進行了約談並做出處罰和整改的要求，公司將集中開展內容整改的專項行動，擴編一倍以上審核人力，主動配合有關部門，製作和傳播弘揚主旋律、正能量的內容。

· ofo 和滴滴談判已經接近尾聲，收購價格一再降低

36 氪消息，ofo 和滴滴在 7 月份已經就收購一事有過多次接觸，有知情人士稱，現在滴滴還在不斷降價，每談一次價格就要折損一次。對此，滴滴官方表示，不予置評，而 ofo 聯合創始人於信則微信回復 36 氪，「不存在的事」。

· 蘋果申請新專利，MacBook 和 iPhone 可無線共享電量

證券時報網稱，近日蘋果向美國專利商標網站提交了一份新的專利申請，其標題為「電子設備之間的感應充電」。由於旗下產品線較多，蘋果正嘗試讓設備間可以進行無線充電。

· Opera：崑崙萬維和三六零高比例持股曝光

7 月 29 日晚間，Opera 的兩大股東崑崙萬維和三六零雙雙發布公告，其中前者通過香港萬維持有 Opera9600 萬股，占 Opera 發行後總股本的 43.7%; 後者通過 Qifei 持有 Opera4675 萬股普通股，占 Opera 發行後總股本的 21.3%。

投研觀點

· 分析人士認為鬥魚所處電競行業受制較多

揚子晚報發文提到，從資本市場看，電競行業屬於景氣行業，但制約其發展的因素很多。金百臨諮詢秦洪接受揚子晚報記者採訪時表示，電競產業配合遊戲發展，並反過來促進遊戲的開發，這才是一個良性循環。但從目前情況來看，國內遊戲開發能力強的主要是騰訊、網易這樣的大公司，本身希望通過出售遊戲賺錢，而電競是輔助配合手段，至於其它的公司想通過電競「彎道超車」基本沒可能。要想擴大電競影響力，就只能是先接地氣，辦好基層賽事。目前電競火爆，但辦賽追求的是大場面、高規格，參與者都是遊戲金字塔尖的職業選手，這樣就需要高費用，一般公司辦不了，只能是遊戲公司來主導辦賽。

· 深耕 11 年，支付寶為何仍不被香港廣泛接納?

無冕財經作者田栩冰認為，香港完善的金融體系是支付寶遇冷的主要原因。在支付寶進入前，當地的金融體系已經發展了 20 多年，信用卡成為港人日常生活中不可或缺的一部分。在不能使用信用卡的情況下，超過九成的香港消費者也傾向於使用現金和八達通卡。港幣面值動輒千元，大額現金攜帶十分便捷，小額支付場景則被上世紀八十年代就已出現的八達通卡把持，菜場、攤販則有收納硬幣的零錢包來解決問題。此外，香港市場還有拍住賞、好易給等十幾款行動支付軟體，提供零錢儲值、AA 收款服務等。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：