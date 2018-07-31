美股盤後─臉書與亞馬遜股價下跌 Nasdaq三天合計大跌3.86%

上週開始的科技股大跌走勢持續至今日，美國股市週一收低。以科技股為主的 Nasdaq 指數三天合計大跌 3.86%，創 3 月底以來，最大三日跌幅。

臉書與 Netflix 股價分別下跌 2.2% 與 5.7%。亞馬遜與 Alphabet 亦分別下跌 2.1% 與 1.8%。



道瓊工業平均指數收低 144.23 點或 0.57% 至 25306.83。

Nasdaq 指數收低 107.42 點或 1.39% 至 7630.00。

S&P 500 指數收低 16.22 點或 0.58% 至 2802.60。

費城半導體指數收低 13.68 點或 1.00% 至 1358.56。

上週，科技股下挫。臉書上週四重挫 19%，該公司公布營收較預期疲弱，並降低了第三季營收預估。臉書的大幅跌勢，使得科技股上週下跌 1.15%。

貿易擔憂週一依舊影響了投資人。報導指出，加拿大，歐盟，日本，墨西哥與南韓下週將舉行會議，討論如何回應川普總統威脅對進口汽車課徵關稅。

分析師說，市場將會感到緊張。那些關稅將會反應在企業財報中，最終將影響到消費者。一旦這種情況發生，消費者信心將會受創。

聯準會 (Fed) 將於週二與週三舉行為期二天的政策會議。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，升息的機率僅 3%，但投資人將注意央行政策正常化的訊息。

Fed 會議舉行前，美國債券殖利率週一上升。10 年期債券殖利率上升至 2.99%，創 6 月 13 日以來高點，亦為股市增添了利空。