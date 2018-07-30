〈億光展望〉美中貿易戰陸廠恐殺價拋售 將以「紅字接單、黑字出貨」應戰

針對美中貿易戰對 LED 與照明產業的影響，LED 封裝廠億光 (2393-TW) 董事長葉寅夫今 (30) 日表示，億光目前出貨照明零件至中國，會間接受到關稅影響，而中國廠商受到關稅壁壘限制後，未來可能會將產品在非美市場廉價拋售，恐對價格造成壓力，億光將以「紅字接單、黑字出貨」的方式，持續降低成本。

台北市政府今 (30) 日召開換裝 LED 路燈成果發表會，對於美中貿易戰將對 LED 與部分照明產品課徵 10% 關稅，葉寅夫會後受訪時表示，將使中國照明產品或在中國製造的照明產品，出貨至美國市場的成本增加，間接導致市場規模縮減，中國將不能像從前一樣，大舉或無限制的出貨至美國，這也使照明成為下半年 LED 產業相對不可預測的領域。

而從億光本身來看，葉寅夫表示，億光目前出貨照明零件至中國，中國組裝廠再出貨成品至美國，因此億光仍會間接受到關稅影響，另一方面，中國廠商受到關稅壁壘限制後，未來可能會將產品廉價地在非美國市場拋售，對價格造成壓力。

目前億光照明比重已壓低至 5-6%，葉寅夫表示，該關稅 9 月才開始實行，目前無法預測市場會產生什麼變化，但億光將以「紅字接單、黑字出貨」因應，也就是以低於競業的價格接單，而後透過製造等各環節降低成本，以充滿競爭力的價格交貨給客戶的同時，達到獲利目標。

至於 Mini LED 應用部分，葉寅夫表示，車用 Mini LED 產品可望於第 4 季出貨，但初期出貨量不會太大。