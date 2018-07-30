充實未來投資資金 中華電續處分精測精測430張

中華電 (2412-TW) 今 (30) 日子公司中華投資公告指出，自 7/3-30 日合計處分精測 (6510-TW) 股票 430 張，每股 759.84 元，交易金額 3.26 億元；統計自 5 月以來已處分精測股票 1180 張，交易金額合計達 9.3 億元，目前仍持股 34.7%。

中華電指出，在資安、大數據、IDC、ICT 的布局上都居於市場領先地位，但是未來創新服務的投資仍然很多，因應投資的資金需求，因此中華投資在 3 月間董事會決議通過將出售精測股票，授權中華投資經營團隊進行處分，作為增裕未來可投資資金之用。

中華電今日代子公司中華投資公告，累積處分精測 (6510) 股票達 3 億元，交易日期為 7 月 3-30 日，交易數量 430 張，每股 759.84 元，交易總金額 3.26 億元，截至目前累積持有精測數量 11377 張，累積持有金額 20.15 億元，累積持股比例 34.7%。

根據中華電先前的公告，預計將處分 1500 張精測股票，統計在 5 月底處分精測 400 張，每股 760.35 元，交易金額 3.04 億元；另外在 5 月 26 日至 7 月 2 日則是處分 350 張，每股 857.35 元，交易金額達 3 億元，加計今日公告處分 430 張，累計已處分 1180 張，交易金額合計達 9.3 億元。