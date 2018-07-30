中華電第二季每股盈餘1.27元 MOD客戶數突破180萬戶

中華電信 (2412) 今(30)日召開法說會，會中公布自結第二季合併營收為 536.6 億元，年減少 3.6%；歸屬於母公司業主之淨利為 98.6 億元，年減少 5.6%；每股盈餘(EPS)1.27 元。中華電信董事長鄭優表示，由於市場競爭激烈，2018 年第二季營收較去年同期微幅下滑。在行動業務方面，在 5 月推出 499 元短期促案帶動下，第二季行動客戶數轉為淨增加。寬頻部分，100Mbps 以上寬頻用戶數年成長達 10.1%，顯示持續鼓勵用戶升速的策略見效。此外，6 月起獨家轉播 2018 年世界足球錦標賽，MOD 客戶數突破 180 萬戶，持續成為國內最大單一影視平台，賽事期間頻道套餐及隨選節目較去年同期成長。預估 MOD 將成為國內吸引廣告商的影視平台之一。今年累計前兩季，MOD 廣告收入年成長達 77%，未來，希望廣告收益能進一步推升 MOD 整體營收。



鄭優指出，持續以物聯網 (IoT)、網路資料中心(IDC) 與內容傳輸網路 (CDN) 的優勢，為企業客戶提供完整的資通訊 (ICT) 解決方案。第二季推出企業客戶專用的窄頻物聯網 (NB-IoT) 資費方案，鼓勵相關應用於物聯網平台上發展，板橋網路資料中心第三期建置也於第二季展開，於未來滿足客戶需求。



第二季行動通信業務營收為 256.8 億元，減少 4.1%，主要因市場競爭及 VoIP 服務取代，致行動語音收入下滑，抵銷智慧型終端銷售的增加。行動加值營收與去年相較持平。網際網路業務營收為 71.4 億元，較 2017 年同期成長 0.9%，成長主要來自應用加值服務營收之成長。



第二季國內固定通信業務營收為 164.4 億元，較 2017 年同期減少 3.2%，主要因市話及資通訊專案營收下滑。第二季市話營收 70.1 億元，較 2017 年同期減少 5.6%，主要受行動電話及 VoIP 取代之影響，資通訊專案營收為 22.9 億元，減少 6.8%，主要因本期完工驗收之交易減少。寬頻接取營收為 45.9 億元，與 2017 年同期相較，減少 1.8%。2018 年第二季總成本與費用為 416.0 億元，較 2017 年同期減少 4.0%，主要來自商品成本與 ICT 專案成本之減少。



2018 年第二季營業淨利為 120.5 億元，年減少 2.2%；營業淨利率為 22.5%，本期歸屬母公司之業主淨利為 98.6 億元，年減少 5.6%。每股盈餘 1.27 元。



2018 年第二季來自營業活動的淨現金流量為 172.4 億元，年增加 8.3%，2018 年 6 月底現金與約當現金為 438.7 億元，較 2017 年 6 月底減少 9.2%。



2018 年第二季 EBITDA 為 200.2 億元，年減少 1.6 %，EBITDA 毛利率為 37.3%，2017 年同期為 36.5%。中華電信持續推動吸引客戶升速至光世代寬頻之策略。截至 2018 年 6 月底，中華電信光世代寬頻客戶數已達 357.4 萬，佔寬頻客戶數之 79.6%。100Mbps 速率以上客戶數超過 136 萬，年成長約 10.1%。HiNet 寬頻客戶數為 371 萬，減少 1.1%。截至 2018 年 6 月底，行動電話客戶數為 1,052 萬，較去年 6 月底減少 1.9%；行動上網客戶數為 896 萬，年成長率 11.7%；4G 客戶數達 874.3 萬。截至 2018 年 6 月底，市話客戶數累積為 1,056 萬。