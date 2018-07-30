外資連2周買超台股居冠 唯台股上攻須靠2指標轉強

美歐貿易戰停火，淡化市場避險情緒，熱錢也回流新興亞股，台股更是已連續 3 周吸金，獲外資連 2 周超買超居冠。中國信託投信表示，本周將進入超級央行周，央行政策將成為市場關注的焦點。而台股部分，雖有外資偏多操作，但後續要更進一步擴大上攻，須待台幣與科技類股轉強。

根據 Bloomberg 統計，新興亞股上周出現今年 4 月以來最高淨流入金額，外資買超 11.7 億美元，除越南呈現小幅賣超外，其餘新興亞股均為資金淨流入，且以台灣、印度受青睞，雙雙吸金 3.5 億美元，其中，台股更獲外資連 2 周買超居冠。在資金挹注下，整體新興亞股上周上漲 1.8%，單一國家股市也都收紅。

中國信託投信說，雖然歐美言和不打貿易戰，但對全球經濟與台灣而言，不確定性並不會因此終結，仍須留意後續效應。本周將進入超級央行周，包括美、英、日、印度及巴西等國家央行接續開會，央行政策將成為市場關注的焦點。

日盛精選五虎基金經理人林佳興也表示，歐美貿易會談傳出捷報，降低市場對貿易戰擔憂風險，但是，中、美、歐洲貿易戰仍須留意後續效應，美國企業目前公布財報表現優於預期，不過，仍需觀察在貿易戰影響成本墊高下，全年展望是否調整，這些將是增添盤勢未來變數。

台灣方面，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說，近期為台股第二季財報公布期間，同時也進入法說會旺季，整體獲利穩健成長、匯兌損失回沖，外資短線的操作轉多，大盤指數沿著五日均線溫和攀升，惟市場量能不足，加上大盤站上 11000 點後，漲幅難有大幅成長，後續須待台幣與科技類股轉強，多方格局才能持續擴大。

周俊宏說，大盤上攻將面臨上檔壓力，財報表現將牽動盤面變化。另外，隨著即將進入電子產業旺季，盤面支撐要角是否會從漲價題材股轉向業績高成長股，值得觀察。現階段建議以業績題材優先，低位階民生應用概念股及價值型概念股也可以多留意。

林佳興分析，在操作上仍是選股不選市，目前資金見到流入原物料，電子傳產類股均有表現，被動元件之前受到籌碼面影響出現拉回修正，在基本面未改變下，上周出現跌深反彈，AMD 獲利佳，反應產品需求強與產業市占率提高，相關台股族群有望受到激勵，Apple 概念股可望在 8 月底由組裝廠率先發動，爾後機殼、軟板等隨之有表現機會，操作上偏積極樂觀，謹慎操作。