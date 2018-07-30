信昌電Q2 EPS 2.66元創高 單季賺贏去年全年

信昌電 (6173-TW) 今 (30) 日公布第二季財報，在 MLCC 需求暢旺下，帶動單季稅後純益來到 4.58 億元、季增 207%、年增 411%，每股純益 2.66 元，創下單季歷史新高，也賺贏去年全年；累計上半年稅後純益 6.07 億元，年增 293%，每股純益 3.53 元。ㄉ

信昌電第二季營收 14.41 億元，季增 52.24%、年增 85.59%，毛利率 43.29%，季增 14.52 個百分點、年增 19.27 個百分點，營益率 34.97%，季增 14.71 個百分點、年增 21.31 個百分點，稅後純益 4.58 億元、季增 207%、年增 411%，每股純益 2.66 元，單季賺贏去年全年。

信昌電上半年營收 23.87 億元，年增 148%，毛利率 37.53%，年增 13.68 個百分點，營益率 29.14%，年增 15.83 個百分點，稅後純益 6.07 億元，年增 293%，每股純益 3.53 元。

信昌電第二季受惠 MLCC 和晶片電阻出貨暢旺，及漲價效益浮現，第二季以來營收月月創高，也帶動獲利爆發性成長。

展望下半年，目前市場大多對 MLCC 和晶片電阻供需仍抱持正向看法，加上信昌電佈局工業、車用及航太等利基型產品，有助提升獲利能力。法人認為在被動元件可望續漲之下，將推升信昌電獲利逐季翻揚。