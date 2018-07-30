〈金總白皮書〉金融經濟貢獻度低於二大產業 仍是經濟發展「晴雨表」

金融總會今 (30) 日發布「107 年金融建言白皮書」，其中指出，金融業對我國總體經濟貢獻程度雖次於製造、批發及零售業這二個大產業，但是，不論是 GDP 表現、經濟動能及政府稅收等方面，金融服務業的貢獻仍是國民經濟發展的「晴雨表」。

金總表示，金融服務業對社會貢獻程度而言，以總體金融環境觀之，據主計總處統計，2017 年金融服務業生產毛額 1.17 兆元，較 2016 年增加 463 億元，分別占 2017 年整體及服務業 GDP 比重 6.69%、9.4%。且當年度經濟成長率 2.86%，在行業分類貢獻 0.3%，雖次於製造業、批發及零售業，但表現較運輸及倉儲業、不動產及住宅服務業、營造業等更為亮眼。

在政府稅收貢獻方面，金融服務業每年都挹注政府逾千億元稅收，且財政部於 2014 年初擬訂財政健全方案，恢復銀行業及保險業經營本業的稅收基準，回饋政府並發揮充裕國庫、帶動經濟發展之效，為政府稅收重要來源之一。

據財政部統計，2015 年至 2017 年證券暨期貨交易稅收 858 億元、746 億元及 942 億元；金融業營業稅收為 628 億元、594 億元及 578 億元 (包括 2014 年 7 月調增之 3% 營業稅稅率)。

金總指出，台灣平均每 29 人即有 1 名金融從業人員，金融服務業提供大量就業機會，據金管會統計，2017 年金融服務業從業人員 82.4 萬人，較 2016 年減少 3.03 萬人，占全國就業人數 7.26%，按全國總人口數計算，平均每 28.6 人就有 1 名金融從業人員。

仔細觀之，金融業從業人員以保險業 57.4 萬人為最多，其中，壽險及產險業從業人員 38.4 萬人，較 2016 年增加 1.4 萬人；登錄在保險代理人及保險經紀人業務人員分別是 7.8 萬人及 11.2 萬人，從業人數較往年為低，與 2016 年相比合計減少 4.9 萬人。

其次則依序為銀行業 15.2 萬人、其他金融業 5.2 萬人 3、證券及期貨業 4.4 萬人。

值得留意的是，以金融服務業各業別平均薪資來看，銀行業 97,786 元、證券業 79,684 元及保險業 68,152 元，以保險業為最低。

金總表示，在金融科技 (FinTech) 影響下，數位化轉型對金融服務業衝擊較大，除了經營策略及業務結構將因應調整外，亦驅動金融從業人員工作型態轉型。