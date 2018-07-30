價量俱增 宏全Q2獲利有望年增逾三成 外資看好連日買超

隨進入飲料銷售旺季，宏全 (9939) 第二季及下半年業績看俏，吸引外資近一個月買超逾 4000 張，推升近月股價穩定上漲，今日以 53.40 元作收，創近月新高。法人看好，在產品價格調漲，及中國新產能挹注下，將推升營益率表現，第二季獲利表現有望較去年同期成長逾三成。宏全上半年營收占比為台灣 40%、中國 37%、東南亞 22% 及非洲 1%。在台灣方面，法人指出，宏全無菌一廠鋁箔包以及二廠的熱線充填均有新產能挹注，一年約可貢獻營收 3 億元，而隨第三季進入出貨旺季，法人預估屆時營收將優於第二季表現，台灣地區全年可維持 5-10% 的成長。



在中國方面，法人提到，中國宏全在統一抽單後歷經三年的調整，今年已逐步調整到位，而隨新產線開出且旺季帶動稼動率持續提升，預估到 8 月皆可維持旺季表現，中國全年營收有望較去年成長 10-15%；而在東南亞市場，法人則認為，隨下半年進入東南亞雨季，飲料需求將受影響而下滑，營收恐將較上季減少。