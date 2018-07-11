長榮航6月營收創新高 旺季來臨 航空雙雄營收可望續成長

航空雙雄華航 (2610) 及長榮航空(2618)6 月營收表現亮眼，其中長榮航受惠航太事業挹注，6 月營收 160.84 億元，創下新高，月增率 11.94%、年增率約 11.39%；華航 6 月營收 140.78 億元，月增 6.57%、年增 10.68%。長榮航 6 月營收 160.84 億元，其中客運營收 86.7 億元，年增 9.07%；貨運營收 23.2 億元，年增 13.17%；長榮航太 767-300 客機改貨機的訂單交付，推升單月營收創新高，長榮航第二季營收 445.55 億元，年增 1 成。累計上半年營收 874.33 億元，年成長 11.7%。



至於華航 6 月營收 140.78 億元，其中客運收入 89.93 億元，年增 6.06%；貨運收入 40.22 億元，年增 19.92%。累計第二季營收 412.66 億元，年增 8.15%；累計上半年營收 810 億元，年增 9.57%。



隨著第三季進入暑假客運旺季，法人估航空雙雄營收可望持續成長；其中長榮航空 7 月 1 日起新闢台北清邁直航新航線，有助接駁北美等地旅客來台中轉至清邁，加上台北清邁航線訂位率至 8 月幾乎滿載，法人估長榮航營收可望再創新高；不過油價走勢，恐增加成本負擔，則是影響航空雙雄獲利須留意觀察的焦點。

