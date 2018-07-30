證實傳聞 紫光國微：DDR4晶片開發中 預計年底前完成

紫光集團旗下半導體紫光國微 (002049-CN) 在深交所互動平臺表示，目前公司正在開發 DDR4 晶片，預計年底前完成，應證先前市場傳聞。不過今 (30) 日紫光國微股價並不給力，開盤小漲後即一路下探。

先前市場有傳聞指出，紫光會推出國產自主 DDR4 記憶體，預計時間會在 2019 年中。不過，紫光國微最新在深交所互動平臺上表示，公司 DDR4 晶片正在開發中，預計年底前完成並向市場推出。不過紫光國微今日開盤小幅走高後，股價一路下探，至午盤為止報人民幣 45.53 元，跌人民幣 1.47 元或 3.13%。

紫光國微今日股價走跌 (圖自新浪財經)

紫光國微副總裁杜林虎幾個月前曾表示，公司已加強投入在 DRAM 存儲器晶片產品，DRAM 存儲器晶片及相關內存模組產品已形成完整的系列，目前 DDR3 是主流產品，DDR4 有望在今年內完成開發。

另外，紫光國微智慧終端安全晶片未來在物聯網、人工智慧等方面會有更多的發展機會，看好新研發的 mPOS 主控安全晶片也將是智慧終端晶片業務的新成長動力。

紫光集團近來動作不斷，上周才傳出將斥資 22 億歐元收購法國智慧晶片零件製造商 Linxens，接下來需要通過法國、德國監管機構，以及該公司工會的同意。預料相關機構反對這樁交易可能性不大。