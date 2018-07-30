黃豆不夠、還要更多？梅努欽：期待歐盟能開放更多農產品市場

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週日 (29 日) 在接受美媒專訪時，特別針對中國對美豆課徵 25% 的報復性關稅之後，黃豆衍伸出出口滯銷問題提出解套，梅努欽表示，目前美方已與歐盟達成黃豆出口協商，美國還期待歐盟可以對美國開放「更多」農產品市場出口。

美財長梅努欽週日 (29 日) 表示，美方在與歐盟進行貿易協商的同時，除了雙方討論到的黃豆出口問題外，雙方還明確談及，美國農產品出口將成為美歐貿易協商的一部分協定，美方認為，歐盟應該加入美國農民的主要外銷市場之一。

美總統川普上週三 (25 日) 與歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 會面，雙方達成共識暫不實施新關稅，美歐雙方同意，調降不包括汽車在內的工業產品關稅，且歐洲承諾，擴大進口美國液化天然氣與美國黃豆。

針對除了美豆進口以外，歐盟是否將對美開放更多的農產品進口項目，此前歐盟發言人 Mina Andreeva 則回應，除了美豆以外，農產品項目基本上並不在美歐雙方本次的貿易協商範圍內。

受到近日黃豆出口問題緩解，熱浪襲擊北半球等因素，近月以來美豆價格是穩步上漲，截至週一 (30 日) 早盤 10 時許，美豆暫報上漲 0.54% 至每蒲式耳 8.80 美元，創下逾一個月以來新高。

美豆期貨日線走勢圖 圖片來源：Investing.com

週日同日美財長梅努欽並在專訪上表示，估計美國經濟在未來的 4 至 5 年之內，仍將會保持至少 3% 的經濟成長率增速，梅努欽強調，他並不認為目前美國經濟的強勁表現，只是 1 至 2 年的短期現象，梅努欽認為，目前美國經濟的成長趨勢還能夠飛得更遠。

受惠於川普稅改刺激，上週美國公布第二季 GDP 季增年率高達 4.1%，創下自近 4 年以來的最大增速；此前白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 更在 7 月中旬時表示，白宮在未來還會有數輪的減稅措施，盼藉此進一步帶動美國實體經濟增長。