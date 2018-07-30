財報傲人又如何？美股的「永動機」失去勢能了

美股財報季剛剛過去兩周，目前標普 500 指數成分股中已有 53% 的企業披露了 2018 年二季報。根據財報，83% 的企業披露的 EPS 都超過預期，如果這一趨勢持續到 2018 財年結束，美股超預期財報數占比將創下有統計以來（2008 年第三季開始）最高。

根據 FactSet 的統計數據，美國企業披露的利潤數據平均高出預期水平 2.5%（不過預期值依然低於五年平均水平）。收入方面，相比於五年平均水平，越來越多企業（73%）發布超預期的營收數據，平均高出預期水平 0.9%。

本周披露的財報中，第二季銷售年增率增速為 9.3%，略高於上周披露的企業——9.0% 的收入年增率增速。衛生醫療、資訊技術和工業板塊的貢獻占比最大。雖然所有 11 個行業公布的收入都獲得年增率增長，但能源、原材料、資訊技術和房地產這四個行業的年增率收入達到兩位數增速。

僅從標普 500 指數成分股的財報數據看，很容易得出標普 500 指數自靚麗的華爾街大行財報數據披露以來已經飆漲了兩周這一結論。然而現實是」骨感「的，下圖顯示，標普 500 指數漲幅不及此前披露創紀錄財報季時的一半。

歸結下來，原因很簡單——科技股的拖累。以」FANG「為首的響噹噹的科技公司前景令人失望。

儘管凈利潤飆漲 600%，但由於訂閱者數據不佳及，奈飛股價下跌 10%；

Facebook 第二季 EPS、營收和活躍用戶等關鍵指標均較第一季增長放緩；營收三年來首次遜於預期；日活用戶環比增速創新低，歐洲用戶至少兩年來首次負增長，北美用戶增長停滯；扎克伯格預計下半年營收繼續放緩。財報和電話會披露後，Facebook 股價大跌 20%，遭遇上市以來最大單日跌幅，市值縮水近 1500 億美元；

儘管營收超預期，但備受關注的數據中心業務表現不及預期，拖累英特爾股價暴跌近 10%，市值縮水近 200 億美元；

推特第二季月度活躍用戶數不及預期，且可能會進一步下降，財報披露後，推特股價暴跌逾 20%，創下 2014 年以來最大單日跌幅。

顯然，市場傳遞的資訊很簡單——僅僅是財報超出華爾街預期已經不夠了。根據統計，儘管 36 家科技公司中，只有 1 家財報不及分析師預期，但這些公司股價在財報公布後的 5 個交易日裡平均跌了 3.5%，相比之下所有標普 500 成分股同期只漲了 0.9%。

換句話說，雖然標普 500 指數其他成分股普漲，但對引領美股邁入長達 9 年牛市的軟體和網路巨頭們而言，「預期的壓力正在顯形」。

也許投資者失望的最大驅動因素在於，至少迄今為止科技巨頭們並未能擔負起「新的責任和期許」，從停滯不前的增長期轉型進入更為成熟的階段。