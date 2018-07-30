美中貿易戰 中國悄悄出手四張王牌

今年三月美國總統川普貿易戰開打前曾表示：「這場貿易戰很棒，而且很容易贏」，《日經新聞》專欄作家 William Pesek 近期撰文指出，中國領導人習近平正悄悄出手四張王牌，證明川普言論是錯的。

第一張：拒絕併購交易

上周中國政府沒有通過高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 併購恩智浦 (NXP)(NXPI-US)，使得 440 億美元的收購案破局。根據《反壟斷法》法規定，這個併購案需要 9 個市場監管機構的審核，美國與歐盟相繼批准後，卻在中國慘遭滑鐵盧。

市場人士皆認為這與貿易戰是脫不了關係，但在例行記者會上中國商務部發言人高峰表示，本案屬於反壟斷議題，和中美貿易摩擦無關。

迪士尼與 21 世紀福斯聯姻，

另外，上周五 (27 日) 迪士尼 (DIS-US) 與 21 世紀福斯 (FOX) (FOXA-US) 的收購案已獲得雙方股東批准。儘管迪士尼發言人信誓旦旦表示，有信心在未來 12 至 18 個月內完成交易細節，但投資人卻仍隱憂接下來是否會卡關中國 (市場監管機構)。

彭博分析師 Jennifer Rie 表示：任何需要中國批准的交易，都可能會用作貿易戰中的槓桿和戰略工具。

第二張：拒絕美企設點

臉書杭州子公司許可遭中國撤銷。(圖：AFP)

臉書 (FB-US) 最近上周二 (24 日) 剛在杭州以 3000 萬美元成立子公司，沒過幾天中國 (27 日) 撤銷了該公司的許可，該公司股價除了受到財報不利的影響，也因中國撤銷許可拖累，一日內暴跌 20%。

第三張：台灣牌

中美對峙，美國三月起在連續提了 5 個台灣相關的法案，推動台灣國防，然而近月，中國也大打台灣牌，施壓美國航空、銀行界等企業官網將「台灣」更名為「中國台灣」，服飾品牌 GAP 與零售商 COSTCO 也遭施壓更正台灣國名。台灣的邦交國近期銳減至 18 個。

第四張：美債放緩與停購

去年底，川普要求國會批准 1.5 兆稅改法案後，中國為避險開始放緩或停購美債。中國是美國債券的最大持有者，握有 1.2 兆美元的美債，僅次於美國聯準會 (Fed)。

為了資助近十年來的稅改刺激計畫，美國政府尤其依賴亞洲銀行。如果中國減碼持有或是傾銷美國公債，將會撼動全球資本市場，也可能導致日本、台灣、印度和新加坡相繼拋售。

Pesek 指出，中國有很多方式可以回擊美國，但目前正以更具創意的方式大打貿易戰，這些都會對美國產升巨大影響，中美貿易戰對兩國無法分出勝負，會兩敗俱傷。