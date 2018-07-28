全球第一大比特幣礦機生產商要上市 股東名單裏又有騰訊(00700-HK)

比特大陸2017年凈利潤達到11.8億美元，約為嘉楠耘智的22倍、億邦國際的21倍。

近日有消息稱，比特幣礦機生產商比特大陸(Bitmain)計劃於8月30日向香港聯交所提交初次上市申請表，並於2018年底完成上市。

比特大陸Pre-IPO輪融資也將於近日交割，投資方包括騰訊(00700-HK)、加拿大養老基金等，投後估值達到150億美元。上市後，比特大陸預期估值將達到300至350億美元。

比特大陸大約占據了當前全球比特幣算力的五成，是世界排名第一的比特幣礦機生產商。礦機的研發和生產是其主營業務，營收占比達到九成。

2017年開始，比特大陸開始重視AI芯片業務。芯謀研究數據顯示，比特大陸2017年芯片銷售額為143億元，在中國僅次於海思。

嘉楠耘智和億邦國際分別是世界排名第二、第三的礦機生產商，它們均已在今年上半年向港交所提交上市申請。

據華爾街見聞旗下全天候科技報道，比特大陸2017年凈利潤達到11.8億美元(約合80.24億人民幣)，約為嘉楠耘智的22倍、億邦國際的21倍。

現在比特幣行情如何？

從2017年下半年開始，比特幣價格一路飆漲，比特幣挖礦難度也迅速上升。

然而，到了2018年，比特幣價格大幅下滑，較最高峰時縮水近六成。

在中國，比特幣熱度的上升徹底帶火了整個區塊鏈行業，且該行業的投資熱情並未隨著比特幣行情的下跌而減退。烯牛數據顯示，2018上半中國區塊鏈行業融資事件數較去年同期激增363%。

來源：界面新聞 文 | 徐秋雨 初彥墨 編輯 | 陳臣

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