萬泰企業(08103-HK)擬出售Tongfang Electronic 100%股本

萬泰企業股份(08103-HK)公佈，該公司擬10萬港元向健坤國際投資有限公司出售Tongfang Electronic Company Limited(目標公司)已發行的100%股本。

目標附屬公司主要從事為中國的發電廠及銀行研究、開發及提供綜合管理資訊係統。目標附屬公司的業務可主要分為係統開發及專業服務，其中包括有關根據客戶的規格度身開發新係統產品的咨詢、資訊科技工程及技術支援服務。

於完成後，估計該公司將變現出售事項的未經審核收益約3859.5萬港元，即代價10萬港元與目標集團於2018年3月31日的未經審核負債淨額約3864.5萬港元的差額，併扣除出售事項應佔開支約15萬港元。

公告稱，該集團於中國熱驅動電力行業的係統開發業務面對激烈競爭，原因為中國政府直接補貼推廣使用可再生及╱或清潔能源及於中國多個城市實施二氧化碳減排標準。目標集團於截至2018年3月31日止年度錄得收益減少，併於截至2017年及2018年3月31日止兩個年度錄得虧損淨額。因此，目標集團的財務業績不再令該公司滿意，連同係統開發於熱驅動電力行業的不確定因素，董事會認為出售事項為該集團提供機會出售該集團的虧損業務。

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