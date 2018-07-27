【停牌】東方海外(00316-HK)：聯席要約人已就6.16億股收到要約的有效接納

中遠海控(01919-HK)及東方海外國際(00316-HK)發佈聯合公告稱，要約於2018年7月27日下午四時正截止，且併無獲修訂或延長。

於2018年7月27日下午四時正(即接納要約的最後日期及時間)，聯席要約人已就615,938,743股東方海外國際股份收到要約的有效接納(包括控股股東根據不可撤回承諾就IU股份作出的接納)，佔於本公告日期東方海外國際已發行股份約98.43%。

計及有關接納後，聯席要約人及其一緻行動人士擁有或控製合共615,938,743股東方海外國際股份(佔於本公告日期東方海外國際已發行股份的98.43%)，其中包括由中遠海運要約人持有的553,985,207股東方海外國際股份(佔東方海外國際已發行股份約88.53%)及由上港集團要約人持有的61,953,536股東方海外國際股份(佔東方海外國際已發行股份約9.9%)。

緊隨要約截止，待股份過戶登記處正式登記已接獲有效接納所涉的東方海外國際股份的轉讓後，71,808,090股東方海外國際股份(佔於本公告日期東方海外國際已發行股份約11.47%)由公眾持有，其中包括由上港集團要約人持有的61,953,536股東方海外國際股份(佔東方海外國際已發行股份約9.9%)。因此，於本公告日期，未能符合《上市規則》第8.08(1)(a)條規定的25%最低公眾持股量。

由於要約截止後，東方海外國際股份的公眾持股量百分比跌至低於15%，現已申請自2018年7月30日(星期一)上午九時正起暫停東方海外國際股份於聯交所買賣，以待恢復東方海外國際股份的公眾持股量。

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