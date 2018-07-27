【盈警】裕元集團(00551-HK)料中期溢利同比減少約40%至45%

裕元集團(00551-HK)公佈，預期集團於截至2018年6月30日止6個月的公司擁有人應佔溢利將會較2017年同期6個月錄得減少約40%至45%。

上述有關公司擁有人應佔溢利的減少主要由於以下多個因素所緻，包括：

1. 於2017年首6個月期間，已確認非經常性溢利合共1700萬美元，當中包括因衍生金融工具公平值變動收益約900萬美元以及出售聯營公司的一次性收益約1000萬美元。相比之下，於2018年首6個月期間，衍生金融工具公平值變動造成帳面的虧損約2200萬美元，主要與外匯風險對衝合約相關。有關的未實現及非現金虧損乃歸因於在本回顧期間内全球貿易緊張局勢加劇的情況下，人民幣及印尼盾相對美元大幅貶值。

2. 於本期間内的融資成本較2017年同期上升約1800萬美元，原因是借貸水平上升，以改善集團的資金成本。

3. 於本期間的製造業務營業收入減少約5.5%，原因為訂單波動以及不利的產品組合，引緻營運反槓桿作用，對製造業務的毛利率造成負面影響。

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