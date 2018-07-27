〈華邦電法說〉Q2毛利率改寫新高 每股賺0.54元 創歷年同期高

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 今 (27) 日召開法說會，並公佈第 2 季財報，受惠產品組合佳、價格上揚，帶動毛利率持續向上攀升，已為連續第 4 季毛利率達 35% 以上水準，創歷史新高，第 2 季稅後純益 21.55 億元，季增 37.09％、年增 1.17 倍，每股稅後純益 0.54 元，創歷年同期新高；上半年稅後純益 37.28 億元，年增 122.3%，每股稅後純益 0.94 元。

華邦電第 2 季合併營收 134.85 億元，季增 10.93%，年增 18.17%，毛利率 38.94%，季增 1.27 個百分點，年增 6.39 個百分點，營益率 18.23%，季增 1.55 個百分點，年增 5.98 個百分點；稅後純益 21.55 億元，季增 37.09％，年增 117.74%，每股稅後純益 0.54 元。

華邦電上半年合併營收 256.41 億元，年增 17.43%，毛利率 38.33%，年增 7.63 個百分點，營益率 17.49%，年增 6.85 個百分點；稅後純益 37.28 億元，年增 122.3%，每股稅後純益 0.94 元。

從產品營收占比來看，第 2 季包含利基型記憶體與行動記憶體等 DRAM 產品線，營收占比為 53%，季增 9.2%，位元成長率 10.6%，受惠市場需求與製程提升，帶動 DRAM 產品營收成長、位元成長率增加，而 38 奈米 DRAM 產品則逐步挹注營收表現。

Flash(快閃記憶體) 產品線部份，則占第 2 季營收 47%、季增 8.1%，華邦電指出，位元季成長幅度為 4.2%，其中 90 奈米占 17%、58 奈米占 54%、46 奈米占 17%，SLC NAND Flash 產品受惠市場需求熱絡，成長動能強勁。

以今年上半年整體表現來看，華邦電表示，DRAM 產品在各應用類別需求持續成長，營收持穩，其中，利基型 DRAM 營收與位元出貨量，均受惠需求強勁持續成長，行動型 DRAM 營收則稍微下滑；NOR Flash 去年第 4 季到今年第 1 季市場仍在消化庫存，第 2 季拉貨動能回溫持穩。

至於今年上半年營收比重，利基型 DRAM 占 42％、Mobile DRAM 占 11%、NOR Flash 為 39%、NAND Flash 占 8%。從產品應用類別來看，車用與工業用占比 16%、通訊產品 31%、電腦 25%、消費性電子 28%。