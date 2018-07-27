台船國艦國造得標金額逾170億元 拚明年「脫胎換骨」

配合國艦國造政策，台船 (2208-TW) 今年來捷報頻傳，台船董事長鄭文隆今 (27) 日指出，截至目前為止，相關標案的得標金額累計已達 178 億元，加上減增資後財務狀況改善、跨足離岸風力發電市場的進度也順利進行，力拚「明年脫胎換骨」。

台船今年上半年合併營收衰退 28.05% 來到 62.71 億元，第 1 季稅後純損 8.48 億元，每股虧損 2.71 元，但已較去年同期虧 14.94 億元好轉不少。

台船表示，4 月參與國防部「海軍新型兩棲船塢運輸艦標案」，以 46.35 億元得標，7 月也獲得海洋委員會海巡署艦隊分署「100 噸級巡防救難艇之 28 艘後續 15 艘採購案」和「4 艘 4000 噸級巡防艦的統包標案」。

由於未來 20 年海軍和海巡署將陸續辦理相關艦艇建造案，總預算約 5000 億元，台船預估，光是明年「國艦國造」標案簽約金額將上看 500-600 億元。

其中，對於海軍預劃於明年執行「潛艦國造建造案」，台船已做好準備工作，將全力爭取該項業務。

台船強調，過去造船過度集中在商船，隨著景氣波動對公司營收造成衝擊，必須朝向多角化經營的方向發展。

除了持續承攬高性價比的商船和國艦國造業務，台船也加強發展離岸風電業務，目前正與相關風場開發商進行多項合作事宜，並已自行設計、投資和建造大型風電專用駁船，成為未來成長的主要動能之一。