全國電Digital City台南店今開幕 Q4揮軍竹北 為北部第一處據點

全國電 (6281) 以 Digital City 副品牌擴大資通訊產品線的佈局力度，一年以來成效卓著，總經理林政勳透露，內部計劃第四季 Digital City 將揮軍北部市場，落腳竹北商圈，成為 DC 的第五處，北部第一處據點。該據點為一改裝升級店。全國電全台第四間 DC 直營店落腳台南東區中華東路商圈，週五 (27 日) 盛大開幕。該據點面積達 220 坪，訴求智能、科技與美學，不只資通訊商品，家電也主打智慧科技的賣點，整體商場更融入生活情境，以文創風格的設計，希望讓此處成為當地超人氣的打卡熱點。



林政儒表示，Digital City 自一年前首間高雄民族店開幕以來，成功吸引消費者上門，因此獲致良好的績效。他舉例，5 月才開幕的屏東店，粗估來客戶較傳統店面大增五成以上，雖提袋率較先前下滑，但整體的銷售筆數與銷售額是上升的，印證此商業模式的奏效。



因此，整體 Digital City 單點業績較傳統店面估計大增逾八成的水準，對總營收占比也快速提升，預估全年可望上探 7%。據了解，全國電下半年對市況保守，加上去年比較基期高，成長估趨緩，全年力守成長格局。隨著 DC 據點數擴大，對總營收占比提升有利。



該公司 Digital City 自高雄民族店開幕後，一年內陸續開了台中、屏東與台南店，展店迅速。