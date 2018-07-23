全國電DC台南中華東店週五開幕 搶進智慧家庭解決方案市場

國內 3C 大賣場全國電 (6281) 全新型態 3C 通路品牌 Digital City 本週五 (27 日) 即將開幕。全國電指出，新店「中華東店」位在台南市東區商圈，單樓層 200 多坪空間，除資通訊商品外，也將陸續引進更多智慧家庭解決方案相關產品及服務。全國電自去年 5 月於高雄創首家門市，再展台中公益店及屏東店，本週五正式插旗台南市。DC 著重「新潮、科技、數位」概念，店內筆電及桌機超過 50 款，訴求舒適的購物體驗。



全國電說，中華東店的資通訊商品與服務，將由各品牌電腦、電競、手機、空調擔綱，也提供中華電、台灣大、亞太、遠傳、台灣之星門號申辦服務，讓台南消費者一站購足。



Digital City 中華東店另一個亮點為電競商品，包括電競主機、螢幕、電競椅及相關周邊一應俱全，店內還展示 Samsung 49 吋曲面顯示器，超大螢幕、優化畫面提供玩家體驗。



除資通訊商品之外，全國電指出，中華東店也將陸續引進更多智慧家庭產品與服務，如遠傳問問智慧音箱結合 EQL 智能小管家，提供智慧生活服務；另線上影視服務等也可購得。