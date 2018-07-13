全國電破盤活動估年增1成 全年力拚成長

全國電 (6281-TW) 第 2 季營收 48.39 億元，創單季新高，年增 4.08%，今 (13) 日宣布推出節能家電破盤價活動，衝刺 7 月業績，預估 5 天業績年增逾 1 成；協理林政儒坦言，受到氣溫及年金改革的影響，7 月營收成長有壓，第 3 季力拚成長有挑戰，第 4 季進入旺季，預期營運進一步增溫，全年目標希望持續成長。

林政儒表示，每年會有 4 次破盤活動，其中以 7 月的貢獻比重最高，但今年 7 月氣溫較去年 7 月低，對冷氣的銷售恐有影響，加上因為年金改革影響公教人員消費意願，都對整體營收表現造成壓力，不過，看好 5 天的破盤活動仍可年增 1 成以上。

林政儒指出，去年電視、冰箱、洗衣機等大家電營收占比 40%，冷氣空調 30%，小家電 16%，數位商品 14%，預估今年第 3 季營收成長動能主要仍是冷氣及大家電；上半年空調銷量成長近 2 成，全年銷量目標 13 萬台。

林政儒表示，Digital City 第 4 家門市預計 7 月 27 日將在台南開幕，目前包括高雄、台中、屏東的 3 家 Digital City 營收表現不錯，比傳統店面成長 1 倍以上，預估 Digital City 將占今年整體營收 5-6%，今年底有機會在台中以北再開展新店。