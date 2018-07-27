台灣大加快腳步布局5G 年底申請試驗頻段 明年Q1建基地台

NCC 今年將進行 5G 頻譜競標，各電信業者也在積極進行 5G 的布局，台灣大 (3045-TW) 總經理鄭俊卿今 (27) 日指出，今年底將申請 5G 試驗頻段，預計明年第 1 季在新莊棒球場建置 5G 實驗網，完成 5G 基地台的建置。

鄭俊卿表示，將把富邦悍將新莊棒球場打造成全國第一個 Pre 5G 智慧棒球場（smart stadium），目前球場已完成 MEC(Multi-access Edge Computing) 技術所需的網路頻寬建置，釋出 Android 和 iOS 雙版本多視角直播 APP，提供每場球賽前 200 名用戶球迷透過手機或平板觀看球賽。

他指出，台灣大計畫明年第 1 季底前後，在新莊棒球場建置 5G 實驗網，完成 5G 基地台的建置，預計採用符合 R.15 標準 (5G 行動通信技術標準第一版) 的非獨立 (Non-Standalone，NSA) 架構，搭配既有 4G 網路提供行動寬頻服務體驗。

鄭俊卿說，未來計畫在球場與工研院合作，推出包括 VR360 服務和更多 MEC 相關的服務規劃展示，且透過跨產業合作模式，提供工業物聯網 (Industrial IoT) 甚至人工智慧物聯網 (AIoT) 相關服務，將成為全國第一座萬物聯網示範區的智慧球場。

凱擘大寬頻、Win TV、富邦悍今日宣布跨界聯手提供 4K 超高畫質轉播新莊棒球場主場賽事，結合凱擘大寬頻 4K 數位機上盒，在有線電視系統平台上播出 4K 職棒賽事。

凱擘大寬頻王鴻紳總經理指出，看好 4K 技術逐漸成熟，加上全球 4K 電視市占率逾 3 成，初期投入 5 億元投資 4K 設備，建置包括 4K 頭端設備系統、頭端 4K 解碼系統、4K 寬頻網路環境，及可接收 4K 超高畫質影音的 4K 數位雙向機上盒，預計今年底前將可供裝 4K 數位雙向機上盒 5 萬台。