近年來IPO過會率提速，註冊製或許正在路上？

國内公司想要上市A股，需經過層層審批，且要審批通過後才可以上市。尤其是前幾年想要上市A股的公司“難如登天”，一般一家公司想要上市成功，光排隊就需要好幾年，這造成了資源不能有效配置，需要發展的公司融不到資金，投資者找不到理想的上市公司，但國内資本市場經過近幾年發展，雖然A股的核準製度沒有變，但最起碼我們看到了一點希望。

註：（證券發行核準製即所謂的實質管理原則，以歐洲各國的公司法人為代表。依照證券發行核準製的要求，證券的發行不僅要以真實狀況的充分公開為條件，而且必須符合證券管理機構製定的若幹適於發行的實質條件。符合條件的發行公司，經證券管理機關批準後方可取得發行資格，在證券市場上發行證券。這一製度的目的在於禁止質量差的證券公開發行。）

經過2015年、2016年股災之後，國内證券監管機構也是認識到國内金融市場在監管方面存在的不足之處，長期的核準製度浪費了大量人力、物力，造就了上市公司成為了稀缺資源，2016年以前隻要是一家上市公司，不管業績多麽差，就它的殼資源就值一、二十億，這顯然是不合理，明顯的資源錯配，造成市場投機風氣盛行。

近年來，國内資本市場已經到了十字路口，改革刻不容緩，像以前由於隨意停牌和一些其他製度的不完善，導緻A股一直沒有被納入MSCI、進入國際市場，經過2017年管理成對於A股中一些製度進一步規範之後，2018年A股被納入MSCI。這其中改變最大的莫過於對於IPO審核進行了提速。

2017年A股新上市企業達436家

據不完全統計，去年全年A股市場新股上市數量首次突破400隻，成功IPO上市企業數量多達436家，新股上市數量創出歷史新高，而1990年-2017年，A股才共有3467家IPO企業成功登陸A股上市。最重要是，這是在去年整個資本市場不景氣的大背景下進行的。

今年來，國内股市受外部環境影響，持續出現大跌，但監管層在保證公平公正的背景下，IPO好像併沒有出現減緩迹象，尤其是近期以來，IPO審核明顯提速，連續三週每週5家IPO審核已打破此前單週2～3家的IPO審核慣例，同時過會率有所提高。

IPO過會速度的大幅提高，已經顯現出國内A股市場逐步開始向註冊製邁進了，可能在一些製度上面還不能完全註冊製，因為考慮到國内資本市場抗風險能力還是較小，無核心競爭優勢的小盤股股價高估還是比較嚴重，如果一旦完全註冊製，可能這一部分股票，短期會造成巨大的跌幅，進而影響到全A股市場，造成恐慌。而以現在這種雖然嘴上不說，但實際逐步推進的方式，或許是最好的結果，等到股票市場整體回歸合理之後，在徹底註冊製，這樣所造成的衝擊就會小很多。

說了這麽多，那麽為什麽要註冊製？

首先國際成熟的資本市場基本都是採用註冊製。國内推進股票發行註冊製改革不僅是發展資本市場的需要，也是整個金融改革的重要環節。由於以前資本市場不能完全發揮融資功能，企業融資高度倚重間接融資，這樣的融資結構很容易導緻企業的高負債率，從而出現係統性金融風險。

其實，註冊製簡單說就是不管什麽公司，隻要符合要求都可以上市，不需要排隊等待。而現在核準製度下，導緻企業上市需要排隊，需要具有一定規模且持續盈利才可以。而對於一部分優秀的中小企業和一些初創型高科技企業，則就隻能失去上市融資的機會，因為一般這種企業達不到要求的盈利標準，進而導緻這一部分公司發展緩慢甚至是由於沒有資金的支撐不得不停止運營。

另一方面，實行註冊製有助於減少需要上市的企業與相關官員之間的灰色交易，因為上市太難，導緻個别公司為了上市成功而“不擇手段”。

綜上所述，其實國内管理層現在已經開始意識到以前資本市場在製度方面存在的一些問題，開始逐步修正，近兩年來也看到了逐步改善的結果，相信未來的資本市場會更加公平、公正。

文：鄭鵬超

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