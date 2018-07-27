【華冠投顧】台股快速輪動!下週如何應對?!準備押寶7月營收!

武傑關注個股: 2338 光罩、1597 直得、5371 中光電、3105 穩懋、6120 達運。

◆台股盤勢分析:

◇螞蟻搬象

台北股市早盤小漲 + 12 點開出，雖然一度由紅翻黑，但是在台積電強勢走高下；加權指數震盪走高，收盤再創新高，上漲 + 65 點作收，收在 11075 點，成交量 1246 億。

僅管 facebook 重挫影響那斯達克大跌 - 1%，但是費半及道瓊持續創高下；讓外資買盤再度增溫，指數也持續創下反彈新高。不過，對於今天的台股的收高，除了外資買盤回溫外；再來就是散戶們『螞蟻搬象』的威力。先前我們說過… 11000 點的關卡，台股結構是黑手買盤止步，外資偏向觀望；只有弱勢的 OTC『止穩轉強』撐住盤面人氣。所以台股成功站上 11000 點後，有沒有可能黑手也反手作多?! 這恐怕就要看下星期在摩台指結算後，指數能否站穩 11000 點大關。展望下星期… 因為不確定因素多，我們就不過度預期；但操作上依舊建議『逢低買好股』，不要過度追價。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6290 良維、1256 鮮活 KY、4903 聯光通、2338 光罩、1597 直得、6176 瑞儀… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3016 嘉晶、4190 佐登 KY、5264 鎧勝 KY、8039 台虹、3645 達邁、… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估