【華冠投顧】電子股領軍，台股日線連五紅!逸達(6576)本月狂飆70%!

台股昨日由金融與傳產股帶動創 7 月行情新高，今日則由電子股領軍，再創 7 月新高，終場指數漲 65 點，以 11075 作收，成交量 1246 億元，價漲量縮格局。日線連五紅，周線漲 143 點紅 K 棒。

盤面結構: 電子股漲 1.05% 領軍上攻，整體電子股佔大盤成交量比重逾七成，金融股漲 0.06%，傳產股漲 0.04%，OTC 指數漲 0.44%。上漲家數大於下跌家數。台股就技術面而言，指數沿 5 日均線驚驚漲， 9 日 KD 值進入 80 以上高檔區，但周 KD 值黃金交叉，多頭趨勢不變，就籌碼面而言，法人持續買超台股，外資周五現貨買 70 億元，期貨市場加碼 5689 口多單，籌碼流向對多方下周續攻有利，唯一較擔心的是量能不出。盤面上電子，金融，傳產等大型權值股良性輪流表態，今電子蘋概股的台積電 (2330)，股王大立光(3008)，美律(2439)、瑞儀(6176) 等上攻，IC 設計的聯發科 (2454)、創意(3443)、祥碩(5269) 等也力挺，半導體的旺宏 (2337)、光罩(2338) 漲幅逾 5%，另外，傳 8 月被動元件續漲價消息，國巨 (2327)、華新科(2492) 及禾伸堂 (3026) 等上漲，是今日指數創高功臣。另外本周多檔生技股頻創新高，包括大江 (8436)，晟德(4123)，保瑞(6472) 以及逸達 (6576) 等股價本周創新高，尤其是前列腺癌用藥逸達，股價本月漲逾 7 成!

接下來台股下周將進入 8 月，也是進入蘋果以及電競出貨旺季，7 月營收及第二季財報即將公布，而下周一為摩台期結算日，若外資續買，國際股市續強、新台幣止貶回升，台股有機會挑戰 11,261 高點。

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