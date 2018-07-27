滬指弱勢震蕩收跌0.3% 國企改革板塊逆市大漲

今日兩市小幅低開後，隨後震蕩走低，盤中創業板指一度跌破1600點整數關口，在鋼鐵、水泥等週期股的帶動下，三大股指悉數反彈，滬指率先翻紅。午後，三大股指整體維持弱勢震蕩走勢，滬指5日均線得而復失，國企改革板塊大漲依舊未能帶動股指上揚。

截至收盤，滬指收報2873.59點，跌0.30%，成交額1324億。深成指收報9295.93點，跌0.60%，成交額1783億。創業板收報1594.57點，跌0.72%，成交額593億。

盤面上看，板塊漲少跌多，市場熱點較少，鋼鐵、飲料食品、釀酒、國企改革板塊表現活躍，軟件服務、汽車類、國產軟件、海南自貿板塊表現疲弱。

國企改革板塊今日大漲，湖南天雁(600698-CN)、瑞泰科技(002066-CN)等8股漲停，北化股份(002246-CN)、龍源技術(300105-CN)等均紛紛大漲超5%。消息面上，國務院副總理劉鶴上昨日主持召開國務院國有企業改革領導小組第一次會議，指出改革國有資本授權經營體製，分層分類積極穩妥推進混合所有製改革，加快中央企業佈局優化和結構調整，打好防範化解重大風險攻堅戰。

釀酒板塊走強，中葡股份(600084-CN)、西部創業(000557-CN)漲停，西藏發展(000752-CN)、通葡股份(600365-CN)等股均漲超2%。

食品加工製造板塊逆市走強，金字火腿(002515-CN)漲停，莊園牧場(002910-CN)近8%，絕味食品(603517-CN)、海天味業(603288-CN)等多股均有不俗表現。

對於後市大盤走向，方正證券認為，政策轉向引導A股趨勢向好，A股估值修復仍在進行中，大盤中期不悲觀。但人民幣貶值對A股市場結構性影響仍存，週期與成長的“跷跷板”，震蕩盤升將是階段大盤運行主基調。3000點之下，A股具有較強安全邊際，雖說要收復3000點可謂壓力重重，但可預期的減稅，A股市場變革帶來的轉機，都會成為後市時空轉換的推動力。

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