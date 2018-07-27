【異動股】食品加工板塊集體走強 金字火腿(002515-CN)快速漲停

午後,食品加工製造逆市走強，相關概念股紛紛上漲，截止發稿，金字火腿(002515-CN)漲停報5.43元，莊園牧場(002910-CN)漲8.9%報23.74元，蓮花健康(600186-CN)漲4.87%報2.37元，海欣食品(002702-CN)漲4.56%報5.5元，涪陵榨菜(002507-CN)漲4.63%報28.03元，海欣食品(002702-CN)漲4.56%報5.5元，絕味食品(603517-CN)漲4.52%報42.13元，煌上煌(002695-CN)漲4.51%報13.45元，海天味業(603288-CN)漲3.9%報73.21元，雙塔食品(002481-CN)、雙匯發展(000895-CN)均有不俗表現。

消息面上，7月27日上午，北京市人大常委會會議對《北京市小型食品也生產經營規定(草案)》進行一審，將立法規範小型食品業，食雜店和攤販設禁售清單;此次的《規定(草案)》界定了小型食品業的標準;細化了生產經營者的主題責任;建立了食品安全監管製度跨集啊;明確了法律責任;併設計了區域差異化監管措施。明確將小作坊、小餐飲、小食雜店和食品攤販四類經營者界定為小型食品業，納入立法規範。併從有無固定生產經營場所、生產經營面積、從業人員數量、生產經營範圍、生產經營性質等方面，對各業態作出具體界定。

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