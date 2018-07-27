川普言論恐引市場動盪 羅尤美：降低投資波動可採多空策略

富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，自美國總統川普上任來，其難以預測的言論與政策，常使市場感到措手不及，貿易紛爭由口水戰轉而付諸行動，對美元與聯準會政策表示立場，加上不時在其推特上發表意見，造成市場不確定性大增，接下來 11 月即將面臨美國的期中選舉，其言論恐將續對市場帶來干擾，投資人如何降低投資波動並又能創造超額報酬空間具迫切性，或許可考慮深受專業投資人喜愛的「多空策略」。

羅尤美表示，有別於傳統股債經理人的純粹做多策略，多空策略經理人在買賣股票、債券或匯率時多會採取雙向的措施，也就是買進看好的公司下會同步放空看不好的公司，買進評價面具吸引力的債券同步放空評價面偏貴的債券，買進具升值空間的貨幣同步放空不具升值空間的貨幣。採取雙向操作的好處在於若市場氣氛突然轉差時，放空部位如同保險效用一樣，對可能的損失帶來補償，為投資組合帶來下檔的保護。觀察過去 20 年期間，HFRI 對沖基金綜合指數其風險僅為 MSCI 世界指數的 44%。

此外，除替投資人管控下檔風險外，對沖策略還可替投資人創造超額報酬空間，多空策略經理人在在企業財報中精選出具投資吸引力的個股，藉由作多具投資前景的公司同步放空不具投資前景的公司，預期此兩類公司在未來股價表現上有所分歧，進而創造相對於大盤指數更高的報酬空間。統計過去 10 年期間，HFRI 對沖基金綜合指數所創造出來的超額報酬 (相對 MSCI 世界指數) 大於零的機率達 64%，顯示多空策略除控波動外，同步尋求資產增值機會。

展望後市，羅尤美認為，企業穩健的財報可望為全球股市帶來支撐，但受到貿易紛爭及川普政策，市場高波動恐將持續，進而加大資產表現的差異，不過這反而更有利多空策略的發揮，去尋找市場上潛在的贏家和輸家，並且能在有效管控市場波動下，創造超額報酬的機會。