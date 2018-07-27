泓格生醫新事業團隊成軍 工研院陳瑞祥率隊大舉搶攻TPU商機

泓格 (3577) 大舉進軍醫材領域，6 月份正式成立生醫新事業處，週四 (26 日) 傍晚公告，延聘陳瑞祥出任新事業單位的副總經理職務，醫材團隊正式成軍。據了解，擁有清華大學化工所博士以及工研院生醫所背景的陳瑞祥，是生醫新事業處總舵手，先前在工研院生醫所擔任生醫材料暨組織工程技術組正研究員兼副組長，是泓格發展 TPU 材料的技術來源。泓格這次成立的生醫新事業處，5 月底已正式獲得工研院的技轉。



而除了陳瑞祥正式到職之外，泓格上月也陸續延聘了 7-8 位專家，進行新產品的小量試產，並等待產品驗證通過。目前為 TPU 醫材所規劃建置的湖口新廠預計年底完工，明年量產。



據了解，TPU 材料技術 (Technology of medical TPU)，應用在醫療用導管、敷料與纖維上，市場範圍快速成長，是泓格積極切入的主因之一，也將成為其在 IPC 領域之外擴張營運規模的第二隻腳。此外，週四也公告延聘古嘉鈞出任 IPC 部門的業務開發副總經理。