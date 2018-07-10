客戶自動化需求殷 泓格Q2業績創高 進軍TPU醫材前景夯

IPC 廠泓格 (3577) 受惠客戶升級自動化設備需求轉趨殷切，第二季業績表現優於內部預期，自結 6 月合併營收維持 0.7 億元以上高檔水準，單季合併營收則達 2.09 億元，創 7 個季度新高紀錄，季增 3%，年增 9.4%，如剔除 2016 年第三季漁業署專案大單的貢獻，則為 16 季新高。累計上半年合併營收 4.12 億元，年增率達 14.2%。此外，該公司跨足醫材市場，日前獲得工研院技術移轉 TPU 材料技術 (Technology of medical TPU)，將應用在醫療用導管、敷料與纖維上，將成其營運成長新動能。預計 TPU 新廠可望在年底落成，明年導入量產，下半年貢獻業績。該公司週四(12 日) 將除息 1.5 元。



泓格是以工業控制器生產為主的品牌廠商，在工業物聯網 (IIoT) 趨勢之下，營運逐漸升溫，除了最大客戶台塑集團穩定供貨，今年以來因客戶自動化需求轉趨殷切，帶動接單成長，其中指標性新客戶包括台半導體大廠之南科廠以及被動元件龍頭大廠的訂單都入袋。



因此，今年以來泓格業績擺脫去年的衰退，恢復成長力道，且是雙位數的增幅。上半年業績超乎內部預期，多個月份站上 7 千萬元歷史高檔水位，3 月份還曾突破 8 千萬元創下新高。