工廠自動化需求增 泓格H1獲利年增82% EPS 1.29元 創歷來同期新高

泓格 (3577) 公告上半年財報，稅後盈餘來到 6213.5 萬元，較去年同期大幅成長 82%，EPS 達 1.29 元，創下歷史同期新高紀錄。其中，第二季稅後盈餘達 0.3 億元，較上季略減 7%，較去年同期則成長 42.9%，EPS 0.62 元，維持高檔格局。泓格週五 (27 日) 股價在 TPU 醫材團隊成軍，來自工研院的醫材總舵手陳瑞祥出任新事業單位副總經理的利多激勵之下，盤中最高上漲 3.4% 或 1.25 元，來到 37.8 元價位，表現強勢。



該公司上季營收 2.09 億元，雖優於首季的 2.03 億元，但因生醫團隊成軍，費用升高，加上上季有大型的台北國際電腦展 (COMPUTEX)，行銷費用也提升，使得獲利較首季略減，不過，相較去年同期仍屬大幅成長格局。而成長動能來自於持續提升的工廠自動化需求。



展望下半年，泓格主要市場在台灣，加上工廠也在台灣，美中貿易戰衝擊不大，而原物料的影響也低，在工廠自動化需求持續增溫之下，下半年成長性也看好。至於中國大陸市場的業績占比約 1 成左右，泓格今年以來當地業績也持續增溫，需求成長的感受相當明顯。