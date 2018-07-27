中國國企混改可望加速 概念股奔漲停

中國國務院國有企業改革領導小組第一次會議昨 (26) 日召開，由中國國務院副總理劉鶴擔任組長。這項會議代表著國企改革再出發，未來會大力推動國企改革，帶動今 (27) 日 A 股國企改革概念股大漲。

今日國企改革概念爆發，瑞泰科技、津濱發展、津勸業、兩面針直奔漲停，洛陽玻璃、國投中魯等大漲。

國企改革概念股今日漲停 (圖自新浪財經)

這回國務院國有企業改革領導小組組成人員調整以及首次會議，究竟傳遞出什麼訊號？

市場人士表示，這次調整代表未來中國官方會大力推動國企改革，尤其在市場化的國企混改和重組等方面，將有所加強。

中國企業研究院首席研究員李錦表示，這次會議對「混改」有了新變化，提出要「分層分類積極穩妥推進混合所有制改革」，尤其「分層分類」是對混改工作的具體指導，未來或對國企母公司和子公司，以及央企和地方國企等不同層級和不同類型的企業作出細化的混改指導。

《證券日報》報導，「市場化債轉股」和「混改」是接下來央企及國企改革的兩大重點。

在混改方面，央企幾乎每年都會有重大案例出現，預計今年也不例外，按照先前經驗來看，央企混改案多半會在下半年提出，今年央企混改案會發生在哪些行業，是 A 股市場關注的一大重點，目前市場看好包括裝備製造、煤炭、電力、通信、化工等行業重組。本周召開的國務院常務會議明確提出，要在交通、油氣、電信等領域推動一批以民間投資為主、投資回報機制明確、商業潛力大的項目。

市場化債轉股方面，實施市場化債準股的主要途徑是透過產權市場和股票市場引入資金。據統計，今年上半年央企共透過這兩個市場引入人民幣 880 億元資資。

從中國國務院本周召開的常務會議，進一步放寬市場化債轉股的資金來源，要引導金融機構將降準資金用於支持小微企業、市場化債轉股等。目前市場看到下半年還有一到兩次降準機會，釋放的資金將聚焦在小微企業和市場化債轉股，亦會是 A 股市場的另一大熱點。