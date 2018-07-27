NBI指數強勁，下半年還有猛藥嗎？

生技月今（18）日開跑，《2018 安永生技醫療報告》指出，台灣生技投資熱潮回升，全球生技製藥產業將進入大規模整合，健康照護模式正在改變，且科技業的跨足拓展將成趨勢。安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師林素雯表示，2017 年股市大多在萬點的高點，但生技類股指數年平均卻下滑 18％，然而 2018 年至 6 月底生技類股指數上漲達 12％，表現優於大盤。 新聞來源: 中時電子報 2018-7-18

NBI 指數經過三年的震盪，終於重返 2015 年底的 3500 點，甚至在近期貿易戰雜音下，依舊不受影響，保持強勁的走勢。下半年的生技類股還能不能續抱？有什麼議題能持續支持生技類股的走勢？

1. 生技類股助燃劑：重磅醫療會議、財報效應

每年重要的醫學會議大多都集中在下半年，而生技與製藥大廠常於會議上公佈近期相關研究以及利多消息，因此生技類股通常在下半年多有不錯的表現。

重要會議可望推升下半年生技類股走勢

近 25 年生技股季度表現

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料期間 1993/12/31-2018/7/23。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

同時，在本周（7/23-7/27）將會有超過半數的生技、製藥公司公佈財報結果（以家數計 52%，以盈餘計占 40%），目前市場預期今年生技類股未來 12 個月將會有 17.6% 的營收成長率（過去 12 個月的營收成長率為 10.5%，採那斯達克 NBI 生技指數）。根據過去一季的經驗，生技類股的財報效果相較能提振類股的股價表現。

各類股財報結果 vs 股價反應

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/23，股價表現為指數 30 天後的表現。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 生技前景終於獲得改善？

自前次美國總統大選以來，生技類股受到藥價、醫改議題打擊，使產業前景受到質疑，然而這樣的趨勢在近期終於有轉好的趨勢。背後主因來自新藥臨床良好的數據，以及今年五月時川普強調將以市場機制來解決藥價問題，扭轉了市場對此的擔憂，不利藥價的因素也因此得到緩解。即便如此，近期不乏也可以觀察到美國政府希望增加產業透明性，改善過去藥廠不合理提升藥價的狀況。例如，美國食品和藥物管理局（FDA）開始介入藥廠在藥品專利過期後妨礙仿製藥（非專利藥）研發的狀況。藥廠未來的營收成長將不比以前的光景，但近 2 年市場預期已經大幅下修，生技類股反而有機會表現。

大型生技公司盈餘狀況改善

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/24，資料截至 2018 年第二季底，指數採那斯達克 NBI 生技指數。

3. 併購動能強，股價表現可期

另一個能夠推動生技類股表現的是產業內的併購活動－受惠於去年美國政府大幅降低企業稅，生技公司過去在海外的資金匯回有助併購活動升溫，而透過產業併購的整合，能使大型藥廠業務增長，刺激股價走強。從下表可以看到，目前不論是併購件數或是總併購額，都創下近三年的高點。

生技類股併購活動火熱

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/7/23。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

生技類股下半年可望有所表現，但需留意產業高波動的特性

雖然生技類股未來獲利能力將大不如前，但由於市場預期也隨之下調，反而讓近期基本面轉好的生技類股更有機會表現。更重要的是，推動生技類股的主力－創新能力以及併購活動目前看來不弱，下半年表現值得期待。但同時投資人也需留意生技類股屬於波動大的單一產業類股，只適合較為積極的投資人。較為保守的投資人仍可透過投資整體美股基金參與類股表現，因為醫療保健類股也占了指數約 15% 的權重。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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