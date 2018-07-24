陸虛擬營運放行 首批發15張牌照 小米、阿里上榜

歷經近 3 年的試驗計畫，中國工信部昨 (23) 日向 15 家企業發放虛擬運營運商 (MVNO) 正式牌照，當中包括小米 (1810-HK)、阿里巴巴(BABA-US)、京東(JD-US) 旗下子公司，以及海航信息等。

大陸電訊業者指出，大陸已試行虛擬運營商業務 2-3 年，估計目前「幫襯」虛擬運營商的用戶已達 6000 萬至 7000 萬，當中以聯通 (0762-HK) 的 MVNO 客最多，佔 7-8 成，即有 5000 多萬 MVNO 客是使用聯通的網絡。

至於正式發牌之後會否加大了行業競爭，業者認為，行業本身已是競爭大，基礎網絡營運商可以將多出的容量租予其他公司，能夠幫助提升收入，對競爭加劇的影響輕微。

工信部表示，依照法定程序及經過嚴格審核，近日向與中國聯合網絡通信集團首批簽約的 15 家公司發放經營許可證，批准相關公司經營流動通訊轉售業務，亦即俗稱的虛擬運營商。虛擬運營商以後可向營運商購買移動通訊服務後，再向消費者轉售業務，目前在大陸以 170 及 171 開頭的手機號碼都是虛擬運營商號碼，內地消費者在購買通訊服務時有更多選擇。

15 家公司包括月初在港上市的小米、阿里巴巴集團旗下阿里巴巴雲計算及京東集團旗下北京京東三佰陸拾度電子商務，另還有蘇州蝸牛數字科技、深圳市優友互聯、紅豆集團、遠特 (北京) 通信技術、民生通訊(深圳)、天音通信、二六三網絡通信、北京迪信通通信服務、分享通信集團、北京樂語通信科技、海南海航信息技術及話機世界通信集團。

工信部在 2013 年 5 月發布移動通信業務轉售方案，以鼓勵民間資本進入電信市場。自 2013 年底開始發放首批牌照，共有 42 家企業分 5 批獲虛擬運營商試點牌照。此前公布的虛擬運營商試點期截至 2015 年 12 月底，但直至今年 4 月底

大陸 3 大電信商昨漲跌互見，聯通收報港幣 9.47 元，漲 1.17%。中移動 (0941-HK) 亦漲近 1%，收報港幣 69.15 元，中電信 (0728-HK) 則跌 2.2%，收報港幣 3.52 元。小米則跌 4.326%，報港幣 19.02 元。