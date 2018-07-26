〈財報搶先看〉星巴克3大看點：同店銷售、中國市場、獲利報酬

咖啡連鎖店星巴克 Starbucks (SBUX-US) 將於週四 (26 日) 盤後發布 2018 會計年度第三季財報，華爾街看好營收獲利皆會比去年增長，並點出此財報三大重點：客流量與同店銷售成長率、中國市場崛起、以及獲利報酬。

星巴克昨 (25 日) 日股價小漲 0.45，以每股 51.62 美元作收，已連續四個交易日走揚。

星巴克近一個月股價走勢。

華爾街預期星巴克第三季財報如下：

每股純益：0.611 美元，去年同期為 0.550 美元

營收：62.6 億美元，去年同期 56.6 億美元

無論是獲利或是營收，華爾街皆看好星巴克第三季財報會比去年增長，預估每股純益 0.611 美元、營收為 62.6 億美元，預測全年每股純益為 2.41 美元，全年營收 247.2 億美元。

The Motley Fool》專欄作家 Jason Hall 發文指出，客流量與同店銷售成長率、中國市場崛起、以及獲利報酬是三大財報亮點。他也提到，如果星巴克不努力促進銷售額的增長，後市前景將會不明。

客流量與同店銷售成長率

星巴克同店銷售成長率 (COMPS) 在過去幾年呈現個位數增長，在今年會計年度第一季和第二季財報僅達 2%。美國同店銷售成長率增長都是依靠提高客單價 (每位顧客平均消費額) 來達成而客流量在過去幾年都相對平穩。

同店銷售額成長率增長的主因在於食品銷售。(圖：AFP)

Hall 指出，令人擔憂的是，食品占銷售額的 22%，年增率 1%，是促使客單價提高的主因之一。但是食物並不像飲料一樣能產生高利潤，導致食品銷售成長了但利潤增長卻有限。

星巴克目前積極推動「Digital Flywheel」計畫，透過行動支付產生的數據，增加對用戶的了解，強化顧客體驗與業務表現，推出品牌體驗。

Hall 對這個計畫發表看法，「Digital Flywheel」確實能提高常客體驗，但對散客來說，這個計畫能否提高其銷售額有待觀察。

中國市場的快速發展

星巴克目前在中國快速崛起，擁有約 3000 家門市，是北美以外最大的市場。星巴克瞄準中國的中產階級，近 5 億人口的中產階級，帶來了龐大的市場消費潛力。

星巴克高階主管近期宣告，星巴克將大舉投資中國市場，預計 2022 年前將門市翻倍至 6000 家。

Hall 提醒，然而中國成長動力卻也存在一些問題，該同店銷售成長率是最近財報的亮點之一，但第三季預估會下降或持平。如果中國同店銷售成長力道轉弱，那麼投資者需要密切關注星巴克在中國的成長計畫是否符合實際狀況，因為這會影響到未來的獲利。

更加關注獲利與報酬率

上週四 (19 日) 星巴克發布新聞稿稱，第三季全球同店銷售成長率僅有望增長 1%，說明了公司成長力道放緩。

2019 年前將要關閉全美 150 家門市，比往年還多出 100 家。利空消息一出，股價當日下跌超過 9%，兩週內挫跌 16%。

Hall 指出，值得欣慰的是，該公司也發布了降低成本與提高報酬率的計畫，以提高股東報酬，計畫要投入 250 億美元現金流支付股利，與進行庫藏股計畫。

然而，目前星巴克尚未傳出降低成本與提高報酬率的具體消息。