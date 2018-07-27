〈財報〉Amgen財報亮眼 高層換血聘必治妥財務長

按市值排名第一的生技公司安進 Amgen (AMGN-US) 週四 (26 日) 公布第 2 季財報，超越了華爾街分析師的預期。除了膽固醇藥物 Repatha 的雙位數增長外，也上調了 2018 年的盈利前景。

安進股價週四 (26 日) 盤後上漲 1.06% 來到 196.11 美元。

Amgen 股價日線趨勢圖

另外，安進還宣布了 2 位高層退休，聘任了必治妥施貴寶公司 Bristol-Myers Squibb (BMY-US) 首席財務長。

安進第 2 季財報顯示：

每股純益 EPS 成長 17.1% 至 3.83 美元。高於分析師預估的 3.52 美元。

營收為 60.6 億美元，成長 4.3%。高於分析師預估的 57.2 美元。

這次財報的喜訊主要來自於膽固醇藥物 Repatha、抗癌藥物 Kyprolis、骨質疏鬆症藥物 Prolia、和骨骼健康藥物 Xgeva 的雙位數成長，幫助推動產品銷售增長 2%。

Repatha 銷售額增幅最大，增長 78.3% 至 1.48 億美元。

然而，安進最大搖錢樹的關節炎和牛皮癬 Enbrel 銷量下跌了 11.2% 至 13 億美元。嗜中性白血球低下症藥物 Neulasta 銷售額小幅上漲 1.2% 至 11 億美元，但很快就會面臨 Mylan (MYL-US) 的仿製藥競爭。

今年，安進將銷售預測提升到 225 億美元至 232 億美元。該生技公司還將調整後的利潤預測上調至每股 13.30 美元至 14 美元。

安進還宣布，研發執行副總裁 Sean Harper 將退休，加入早期生物技術的工作。現任轉化科學和腫瘤學高級副總裁 David Resse 將接 Harper。

此外，全球商業運營執行副總裁 Anthony Hooper 將退休並由 Murdo Gordon 繼任。Gordon 之前為必治妥的執行商務長。