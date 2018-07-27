

◆盤勢分析

1. 美國股市週四漲跌互見，臉書季報不佳，拖累科技股，Nasdaq 指數收低。道瓊則強勁上揚。臉書股價大幅收低 18.96%，創公司史上最大單日跌幅。道瓊收高 0.44%、S&P 500 收低 0.30%、Nasdaq 收低 1.01%，SOX 收高 1.87%。美股短、中期偏多格局仍然不變。

2. 美股持續上漲，激勵週四台股開高走高，各類股皆有表現，終場指數上漲 44.82 點，漲幅 0.41%，收在 11010.61，成交金額 1325.77 億元。

3. 觀察台股技術面，7 月初力守年線支撐後展開盤堅的格局沒有改變，短期均線已經呈現多頭排列，中、長期均線僅有半年線仍在走跌，配合日 KD 指標維持多頭格局，預料台股短、中期仍然偏多，上檔較大壓力區在 6 月上旬高點 11261 附近。台股短、中線持續偏多，或有機會挑戰今年度兩次高點 11270、11261，惟今年以來台股量能擴增趨勢無法成型，且兩次高點存在潛在賣壓，預料台股再上行將難免震盪，加權指數呈現反覆震盪盤堅機率居大。觀察台股籌碼面，外資 + 29.07 億元、投信 + 0.98 億元、自營商 - 9.75 億元，三大法人合計買超 20.3 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.22%、金融 + 0.39%、非金電 + 0.74%、櫃檯指數 + 0.65%，電子股在權值個股走強下，成為近期盤面最強勢的區塊，週四仍是盤面相對強勢的區塊，矽晶圓、被動元件、PCB、連接線器、機殼、IC 設計成為盤面焦點；金融股近期走勢相對弱勢，惟類股中不乏創新高個股，權值金融股亦維持強勢整理，仍是台股挑戰高點可用之兵；在非金電部份，原物料、內需、生技持續是近期焦點所在，相關個股操作上逢回仍可留意。

5. 在電子股部份，近期持續是盤面相對強勢的區塊，週四佔大盤成交比重達 68.08%，權值電子股維持強勢格局，族群部份以矽晶圓、被動元件、PCB、連接線器、機殼、IC 設計為盤面焦點，矽晶圓焦點股放在 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶；被動元件指標股 2492 華新科、6173 信昌電，操作上留意 2327 國巨、3090 日電貿；PCB 指標股 4927 泰鼎 - KY、5340 建榮，操作上留意 6213 聯茂、5469 瀚宇博；連接線器指標股 3023 信邦、3501 維熹（除息股），操作上留意 3533 嘉澤、5457 宣德；機殼焦點在 2474 可成、2354 鴻準、5264 鎧勝 - KY；IC 設計指標股 3034 聯詠、6411 晶焱、6568 宏觀，操作上留意 3443 創意、2379 瑞昱、6138 茂達。

6. 全球前三大被動元件鋁質電解電容廠之一的 Nichicon 宣佈，自月起將漲價 7%-10%，為日廠第三波漲價可望牽動國巨集團旗下的 5317 凱美、2375 智寶，以及 8042 金山電、2472 立隆、3090 日電貿跟進漲價循環，被動元件族群性仍然整齊，短、中多格局或將延續。

7. 在金融股部份，近期走勢相對弱勢，惟週四佔大盤成交比重連續兩個交易日回升，類股中不乏創新高個股，例如 2884 玉山金、2883 開發金，權值金融股亦維持強勢整理，仍是台股挑戰高點可用之兵，台股若有挑戰高點，佔權值的金融股，例如 2881 富邦金、2882 國泰金、2886 兆豐金或有表現機會。

8. 至於非金電，近期焦點仍在原物料（水泥、塑膠、鋼鐵、散裝）、內需、生技（製藥、醫材、醫美、保健食品），水泥股 1101 台泥、1102 亞泥持續創波段新高，塑化股大型股聚焦台塑集團 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化，二線指標股 1313 聯成、1305 華夏，鋼鐵、散裝焦點股包括 2014 中鴻、2612 中航；內需股週四普遍整理，惟 1216 統一、9943 好樂迪、5706? 凰多頭架構不變，逢回仍可留意；生技股延續近期生技展題材性表現，股價持續呈現上攻，包括製藥、醫材、醫美、保健食品皆有表現空間，製藥指標股 4123 晟德、6472 保瑞，操作上留意 3705 永信、4114 健喬、1760 寶齡富錦；醫材指標股 4745 合富 - KY，操作上留意 4736 泰博、4107 邦特；醫美操作上留意 4190 佐登 - KY、4137 麗豐 - KY；保健食品指標 8436 大江，操作上留意 1707 葡萄王。

